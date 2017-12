Ex-BVBler vor Rückkehr in die Bundesliga?

Koray Günter vor Rückkehr in die Bundesliga?

Im Jahr 2014 wechselte Koray Günter vom Bundesligisten Borussia Dortmund zum türkischen Rekordmeister Galatasaray. Schon bald könnte er nach Deutschland zurückkehren.

Nach Informationen von "Fussballtransfers.com" sollen zwei Erstligisten Interesse an dem 23-jährigen Verteidiger haben. Dabei soll es sich um Hannover 96 und den SC Freiburg handeln. Da Günters Vertrag in Istanbul ausläuft, wäre er am Ende der Saison ablösefrei.

Eine Verlängerung gilt als unwahrscheinlich, zumal der Innenverteidiger in der laufenden SüperLig-Saison nur auf drei Kurzeinsätze kam.

Für Hannover und Freiburg dürfte die Konkurrenz im Ringen um den Spieler allerdings groß sein. Auch mehrere Vereine aus der Serie A sind gerüchteweise am 1,85 Meter-Mann interessiert.

Als Vorteil könnte es sich für Hannover erweisen, dass Günter gerne seine Heimat im niedersächsischen Höxter besucht. Zudem betreibt sein Bruder nach "Sportbuzzer"-Angaben zwei Restaurants in Hannover.