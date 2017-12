Rangnick nennt drei Leipziger Wechselkandidaten

Ralf Rangnick hat sich zur Lage bei RB Leipzig geäußert

Sportdirektor Ralf Rangnick von Vizemeister RB Leipzig hat drei Winter-Wechselkandidaten genannt und außerdem seinen Stareinkauf Jean-Kévin Augustin angezählt.

"Er ist ein Spieler, der enormes Potenzial hat, aber der es noch zu selten abruft. Da erwarte ich mir in der Rückrunde eine deutliche Steigerung. Das habe ich ihm auch klar gesagt", sagte Rangnick im Interview mit der "Bild".

Der 20 Jahre alte Franzose war im Sommer für 16 Millionen Euro von Paris Saint-Germain nach Leipzig gewechselt. Nach einem guten Start ließen die Leistungen des exzentrischen Stürmers nach, der letzte seiner drei Ligatreffer liegt bereits mehr als zwei Monate zurück.

Doch nicht nur von Augustin erwartet Rangnick eine Leistungssteigerung in der Rückrunde. "Wir müssen die Mannschaft in den zwei Wochen der Vorbereitung unbedingt wieder in die Verfassung bringen, die sie über weite Teile des gesamten Jahres hatte", sagte der Sportdirektor.

"Glauben nicht, dass wir im Winter etwas machen müssen"

Gut möglich allerdings, dass das Team des Vizemeisters im neuen Jahr anders aussieht. Drei RB-Profis sollen den Verein verlassen, unter anderem der langjährige Kapitän der Roten Bullen. "Wir haben mit Dominik Kaiser, Benno Schmitz und Federico Palacios offen besprochen, dass wir ihnen keine Steine in den Weg legen würden, wenn sie einen Wechselwunsch hätten", verriet Rangnick.

Neue Kräfte möchte der 59-Jährige jedoch vorerst nicht nach Leipzig holen. "Wir glauben nicht, dass wir im Winter etwas machen müssen. Selbst wenn neben Marvin [Compper/ d. Red] noch jemand gehen sollte, dann betrifft es sicher keinen der bisherigen Stamm-Spieler.

Gearbeitet werden soll stattdessen an der Verteidigung. Vor allem die eklatanten Schwächen bei Standardsituationen müsse das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl abstellen: "Das hat auch etwas mit Wachheit, Aufmerksamkeit, Mentalität und damit auch mit individueller Qualität zu tun."