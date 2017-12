Kroos vor Clásico: Hätte gern etwas länger Urlaub

Toni Kroos hat sich vor dem Clásico gegen Barca zu Wort gemeldet

Elf Punkte hängt Real Madrid zur Zeit den Spitzenreitern vom FC Barcelona hinterher. Für DFB-Ass Toni Kroos allerdings kein Grund zur Sorge, zumal die Königlichen ein Spiel weniger haben und noch in diesem Jahr auf den katalanischen Rivalen treffen.

"Die Saison ist noch lang", beruhigte Kroos gegenüber "Bild" die Gemüter. Sein Team sei "noch in Schlagdistanz". "Um das Titelrennen offen zu halten, sollten wir aber die Partie gewinnen", betonte der Weltmeister.

Dass das Gipfeltreffen gegen Barca einen Tag vor Heiligabend steigt, passt dem 27-Jährigen allerdings weniger. "Wir müssen es nehmen, wie es ist. Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich gerne im Winter etwas länger Urlaub hätte", ärgerte sich Kroos und fügte an: "Es war schon ein langes Jahr mit vielen Spielen, dazu die Klub-WM, dann steht noch die lange Rückrunde bevor – plus die WM in Russland."

Seitenhieb gegen die Bundesliga

Er sei die kurze Pause nun jedoch schon seit vier Jahren gewohnt forderte: "Wir müssen die Konzentration aufrechterhalten – auch für den Clásico."

Mit Blick auf die Nationalmannschaftskollegen, die in seiner Heimat aktiv sind, wird Kroos ein wenig neidisch. "Die Winterpause in der Bundesliga ist schon angenehm. In Spanien haben wir nur vom 24. bis 30. Dezember frei", beklagte sich der Real-Profi, sparte allerdings nicht mit einem kleinen Seitenhieb in Richtung Deutschlands höchster Spielklasse.

Gefragt danach, ob die Primera División tatsächlich stärker sei als die Bundesliga sagte er: "Die direkten Duelle in der Champions und Europa League sind in letzter Zeit nicht an die deutschen Klubs gegangen."