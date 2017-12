Salzburg verleiht Atanga bis Saisonende

David Atanga ist bereits seit 2014 Spieler von RB Salzburg

David Atanga wird im Frühjahr den SKN St. Pölten verstärken. Bei RB Salzburg ist der Flügelspieler noch bis 2020 gebunden, durch den Leihvertrag mit den Niederösterreichern soll der Ghanaer zu Spielpraxis in der Bundesliga kommen.

"Für David ist es wichtig, dass er in nächster Zeit wieder verstärkt zu Einsätzen kommt. Dass er es kann und ihn so ein Wechsel weiterbringt, hat bereits seine Leihe zum SV Mattersburg bewiesen", meinte Christoph Freund in einer Presseaussendung.

Bei Mattersburg kam Atanga im Frühjahr 2017 zu 15 Bundesliga-Spielen und hatte mit drei Treffern Anteil am Klassenerhalt.

Außerdem vermeldeten die Niederösterreicher, dass der Vertrag mit Außenverteidiger Adi Mehremić in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst wurde. Der Bosnier kam im Jänner 2017 zum SKN und absolvierte seitdem 14 Bundesliga-Spiele. Zuletzt fand er aber keine Berücksichtigung mehr.

