Augsburg macht Romario Rösch zum Profi

Ist ab Sommer 2018 Profi beim FCA: Romario Rösch (Bildquelle: Twitter @FCAugsburg)

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat den 18-jährigen Romario Rösch mit einem ab Sommer 2018 gültigen Profivertrag ausgestattet. Dieser hat eine dreijährige Laufzeit bis 30. Juni 2021.

Der offensive Mittelfeldspieler absolvierte in der U19 des FCA in der laufenden Saison in der Junioren-Bundesliga bisher zwölf Partien, in denen er sechs Tore erzielte.

"Wir freuen uns, dass wir mit Romario Rösch ein weiteres Talent an den FCA binden konnten. Wir sind überzeugt, dass er sich in den kommenden Jahren in unserem Team so weiterentwickeln kann, wie er und wir uns das wünschen", sagte Manager Stefan Reuter.

Rösch wird nach dem Weihnachtsurlaub erneut mit den FCA-Profis ins Trainingslager reisen. Am 2. Januar fliegt der FCA-Tross nach Teneriffa.