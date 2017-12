VfB Stuttgart bindet Pavard und Zimmermann

Pavard (li.) und Zimmermann bleiben langfristig beim VfB

Der VfB Stuttgart hat am Mittwoch gleich zwei Vertragsverlängerungen unter Dach und Fach gebracht. Die Schwaben dehnten sowohl das Arbeitspapier von Benjamin Pavard als auch das von Matthias Zimmermann aus.

Zimmermann, der nach seinem Ende August erlittenen Kreuzbandrisses zur Zeit an seinem Comeback arbeitet, bleibt nun bis 2019 in Stuttgart. Zur neuen Saison möchte der defensive Mittelfeldspieler auf den Platz zurückkehren.

"Ich fühle mich wohl beim VfB und freue mich sehr über die Vertragsverlängerung. Es ist ein großer Vertrauensbeweis, dass die Verantwortlichen den Vertrag trotz meiner schweren Verletzung verlängert haben", freute sich der 25-Jährige und versprach: "Dieses Vertrauen möchte ich so schnell wie möglich auf dem Platz zurückgeben."

Außerdem verlängerten die Verantwortlichen des Klub aus Baden-Württemberg mit Pavard, dessen Kontakt nun bis Sommer 2021 befristet ist. Der Franzose wechselte Ende August 2016 vom OSC Lille zu den Cannstättern. In den vergangenen knapp anderthalb Jahren entwickelte sich der 21-Jährige zur festen Größe im Team von Coach Hannes Wolf.

"Ich bin sehr glücklich über das Vertrauen des VfB. Es gab in den vergangenen Wochen und Monaten mehrere Anfragen von anderen Vereinen, aber ich habe in keinen Moment darüber nachgedacht, den VfB zu verlassen", erklärte Pavard und fügte an: "Der VfB ist ein großer Verein, bei dem ich mich weiterentwickeln möchte."

Pavard stand in dieser Spielzeit bisher in jeder der 17 Begegnungen der Bundesliga-Hinrunde auf dem Platz (ein Tor) und verpasste keine einzige Spielminute.