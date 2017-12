Fix! Stefan Ruthenbeck bleibt Köln-Trainer

Erhält einen Vertrag als Cheftrainer: Stefan Ruthenbeck

Der 1. FC Köln hat eine Entscheidung getroffen: Der bisherige Interimscoach Stefan Ruthenbeck erhält einen Vertrag als Cheftrainer und bleibt bis Saisonende auf der Bank der Domstädter.

"Stefan Ruthenbeck und sein Team haben mich mit ihrer Arbeit überzeugt. Sie bereiten die Mannschaft gewissenhaft vor, finden die richtige Ansprache und gute Lösungen in einer schwierigen Situation", erklärte FC-Geschäftsführer Armin Veh und fügte an: "Sie genießen mein Vertrauen und deshalb haben wir gemeinsam entschieden, mit diesem Trainerteam weiterzuarbeiten."

Ruthenbeck, der seit Juli 2017 Trainer der U-19 des Klubs ist, hat die Kölner am 3. Dezember nach der Entlassung von Peter Stöger übernommen. Vorher war der 45-Jährige unter anderem bei Greuther Fürth und dem VfR Aalen aktiv.

"Der FC ist mein Verein. Hier als Cheftrainer das Vertrauen zu erhalten, ist für mich als Kölner eine große Ehre und als Trainer eine große Chance", freute sich der Coach. "Gemeinsam mit meinem Team werde ich alles tun, um die Mannschaft erfolgreich durch die 17 Endspiele der Rückrunde zu führen und doch noch das Wunder Klassenerhalt zu schaffen."

Mit nur sechs Punkten liegt der FC nahezu aussichtslos am Tabellenende. Unter Ruthenbeck hatte Köln in drei Ligaspielen zwei Niederlagen kassiert, aber auch den ersten Saisonsieg geholt (1:0 gegen den VfL Wolfsburg). In der Europa League waren die Rheinländer unter Ruthenbeck im abschließenden Vorrundenspiel bei Roter Stern Belgrad (0:1) gescheitert.