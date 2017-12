Überraschung: Mainz holt Ujah zurück!

Zurück an alter Wirkungsstätte: Anthony Ujah

Keine 24 Stunden nach dem Pokalerfolg gegen den VfB Stuttgart dürfen sich die Fans des 1. FSV Mainz 05 ein weiteres Mal freuen. Der Fußball-Bundesligist steht unmittelbar vor der Verpflichtung eines begehrten Stürmers.

Dabei handelt es sich um einen alten Bekannten: Dem "kicker" zufolge kehrt Anthony Ujah nach Rheinhessen zurück. Der Nigerianer ging bereits in der Saison 2011/2012 für den FSV auf Torejagd, ehe er über Stationen in Köln und Bremen in China landete. Nach dem Abstieg mit Liaoning Hongyun wurde dem 27-Jährigen die Freigabe erteilt.

Im Sommer hatte Aufsteiger Hannover 96 vergeblich versucht, Ujah zurück nach Deutschland zu holen. Den Zuschlag erhielten nun jedoch die Mainzer, die sich auf einen physisch starken Mann für das Sturmzentrum freuen dürfen. Auch der SV Werder soll Interesse an einem Comeback des ehemaligen Nationalspielers gezeigt haben.

In der Bundesliga kam Ujah bislang 76 Mal zum Einsatz und erzielte dabei 23 Treffer.

Durch die Rückholaktion dürfte der vorzeitige Abschied des Bosniers Kenan Kodro besiegelt sein. Dem Angreifer werden seit Monaten Wechselgedanken nachgesagt.