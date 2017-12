Aussies flirten mit Ex-Bayern-Coach van Gaal

Springt Louis van Gaal mit Australien noch auf den WM-Zug auf?

Bekommt Ex-Bondscoach Louis van Gaal doch noch seinen großen Abschied bei einer Fußball-Weltmeisterschaft? Offenbar steht der Niederländer bereits im Austausch mit dem australischen Verband.

Wie der "Sunday Herald" berichtet, hat der Verband mit dem ehemaligen Erfolgs-Coach des FC Bayern Kontakt aufgenommen, nachdem dieser angeblich Interesse an dem Engagement bekundete. Auf Anfrage bei der FFA gab man sich allerdings bedeckt. Man wolle derzeit keine Gerüchte um die Nachfolge des zurückgetreten Ange Postecoglou kommentieren.

Die Socceroos sind seit Anfang Dezember auf der Suche nach einem geeigneten Trainer für die WM in Russland. Der Verband lässt sich dabei von einem Expertengremium, dem unter anderem auch die Aussie-Spielerlegenden Mark Schwarzer und Mark Bresciano angehören, beraten. Bis Februar soll eine Lösung gefunden werden.

Neben van Gaal, der die Niederlande bei der WM 2014 in Südafrika auf den dritten Platz führte, wurden in den vergangenen Wochen auch der deutsche Sommermärchen-Coach Jürgen Klinsmann, der Argentinier Marcelo Bielsa und der ehemalige Selecao-Coach Luiz Felipe Scolari hoch gehandelt.

Nach zwei durchwachsenen Spielzeiten mit Manchester United musste Van Gaal nach dem Gewinn des FA Cups im Sommer 2016 die Red Devils verlassen und ist seitdem ohne Anstellung. "El Loco" Bielsa wurde nach einem enttäuschendem Saisonstart mit dem französischen Erstligisten OSC Lille Ende November entlassen. Ähnlich erging es dem Brasilianer Scolari, dessen Arbeitspapier beim chinesischen Erstligisten Guangzhou Evergrande im November nicht für eine weitere Spielzeit verlängert wurde.

Australien trifft bei der WM in Russland in Gruppe C auf Mitfavorit Frankreich sowie Peru und Dänemark.