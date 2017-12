Medien: Extrawurst-Frist für Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang ist ein "bunter Vogel"

212 Pflichtspiele, 141 Treffer - eine unglaubliche Quote, aufgrund der Borussia Dortmund bislang auch den ein oder anderen Fehltritt von Pierre-Emerick Aubameyang mit Nachsicht sah. Damit soll nun angeblich Schluss sein.

Wie die "Bild" erfahren haben will, haben die BVB-Bosse Michael Zorc und Hans-Joachim Watzke sowie Neu-Coach Peter Stöger das Auftreten ihres Top-Goalgetters satt. Im neuen Jahr soll mit den Extrawürsten endgültig Schluss sein. Bis zum Trainingsauftakt in Marbella am 3. Januar habe der Gabuner Zeit, sein Verhalten zu überdenken, heißt es.

Sollte Aubameyang nicht professioneller Auftreten, käme demnach auch ein Abschied im Winter in Frage. Diesen hatte der BVB zuvor ausgeschlossen. Aubameyang selbst klang zuletzt weniger kategorisch. "Vieles kann passieren", kommentierte der 28-Jährige einen eventuellen Winterwechsel im Gespräch mit "Ouest France". Nicht das erste Mal, dass Aubameyang offen über einen Transfer spricht.

Das Verhältnis zwischen dem BVB und Aubameyang wurde in der nahen Vergangenheit einigen Zerreißproben unterzogen. Nach einem unautorisierten Werbedreh auf dem Dortmunder Trainingsplatz sowie mehrmaligem verspäteten Erscheinen beim Training wurde der Offensivmann sogar kurzzeitig suspendiert. Anfang Dezember soll zudem die Gefolgschaft Aubameyangs vom BVB-Gelände verbannt worden sein. Auch Treffen mit Ousmane Dembélé oder Neymar in Paris zwischen den Spielen sorgten angeblich bereits für Unmut.

Aus dem Klub auf die Tribüne

Unlängst berichtet die "Bild", dass Aubameyang vor der Pokalpleite der Borussen gegen Bayern München ausgelassen im Dortmunder Klub "Q" tanzte - gegen den Rekordmeister fehlte er jedoch verletzt.

Beim BVB weiß man um die Schwierigkeiten, kennt aber auch den hohen sportlichen Wert des Topstars. "Auba ist ein besonderer Spieler. Nicht nur weil er in der Vorrunde 19 Pflichtspieltore erzielt hat. Er ist extravagant und ein bunter Vogel. Das tut einer Stadt wie Dortmund auch mal ganz gut", äußerte sich Zorc vor wenigen Tagen bei "Sky". Allerdings gestand der Sportdirektor der Schwarzgelben auch ein:

"Wir haben ein Problem, das ist Pünktlichkeit. Das muss ich ganz deutlich sagen. Das hat sich im letzten Jahr eingeschlichen, dass er öfter mal zu spät gekommen ist. Kumpel Dembélé war direkt dabei. Ansonsten ist das ein absoluter Top-Profi. Ich glaube nicht, dass wir es komplett raus bekommen, aber wir können es gut händeln. Wir planen ganz klar mit Auba, er hat einen sehr langfristigen Vertrag in Dortmund."

Eine Aussage, die wiederum nicht dafür spricht, dass man Aubameyang ziehen lassen will. "Ein Verkauf ist totaler Quatsch. Er ist unser Spieler und bleibt das auch", erklärte Watzke auch gegenüber "Eurosport".