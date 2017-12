Hamsík sichert Zittersieg und hängt Maradona ab

Marek Hamsík gelang ein historischer Treffer

Der SSC Neapel verbringt die Weihnachtstage an der Tabellenspitze der italienischen Serie A. Der frühere Europapokalsieger bezwang Sampdoria Genua am Samstag 3:2 (3:2) und sicherte den ersten Platz zum Fest mit 45 Punkten vor Juventus Turin (44).

🔊 FULL TIME

nel giorno del record di #Hamsik116 gli azzurri, in dieci, vincono e conservano la vetta della classifica 👏

⚽ #NapoliSamp 3-2

🇮🇹 #SerieATIM

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/by7ddnfV1q — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 23. Dezember 2017

Ein weiteres Präsent erhielt Napoli in Form der überraschenden 0:1-Niederlage des Verfolgers Inter Mailand (40) bei Sassuolo Calcio. Juventus bezwang mit Sami Khedira in der Startelf den AS Rom 1:0 (1:0).

Marek Hamsík (39.) drehte ein turbulentes Spiel im Stadio San Paolo für Neapel zum 3:2. Es war ein Treffer mit großer Bedeutung: Der Slowake ließ mit seinem 116. Pflichtspieltor für Neapel die große Ikone Diego Maradona hinter sich. Alan (16.) und Lorenzo Insigne (33.) hatten zuvor für die Gastgeber getroffen, Gaston Ramirez (2.) und Fabio Quagliarella (27.) für Genua.

Besonders in der Schlussphase musste der Tabellenführer nochmals zittern. Durch ein unnötiges Foul hatte sich SSC-Spieler Mário Rui in der 77. Minute die Gelb-Rote-Karte abgeholt. Zwar drängte Sampdoria in Anschluss auf den Ausgleich, echte Torchancen blieben bis zum Abpfiff allerdings Mangelware.

Das Tor für Juventus im Verfolgerduell erzielte der frühere Bayern-Profi Medhi Benatia (18.).