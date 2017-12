Kehrtwende: Trapp will PSG im Winter verlassen

Torwart Kevin Trapp erwägt einen Wechsel in der Winterpause

Der deutsche Fußball-Nationaltorhüter Kevin Trapp vom französischen Tabellenführer Paris Saint-Germain drängt offenbar auf einen Wechsel in der Winterpause.

"Wenn sich im Winter eine Chance ergibt, will Kevin Paris verlassen", sagte Trapps Berater Jörg Neubauer dem Internetportal "Sport1".

Der frühere Frankfurter Bundesligakeeper hat bei PSG in seiner dritten Saison den Stammplatz an Alphonse Areola verloren. Mit Blick auf eine mögliche WM-Teilnahme erhofft sich der 27-Jährige bei einem anderen Klub mehr Spielpraxis. Zuletzt war über einen Wechsel Trapps zum FC Liverpool spekuliert worden.

Trapp wechselte im Sommer 2015 an die Seine, verlor seinen anfänglichen Stammplatz in der vergangenen Saison jedoch an Alphonse Aréola. Aktuell kommt der Deutsche nur sporadisch zum Einsatz. Die Aussicht auf mehr Einsatzzeit gibt ihm der Verein nicht.

Unlängst kristallisierte sich heraus, dass PSG Trapp bereits im Sommer 2016 abgeben wollte. "Wir wollten ihn freigeben, damit er die Chance bekommt, woanders Spielzeit zu bekommen. Am Ende hat es aber nicht funktioniert", sagte Paris-Boss Antero Henrique "Le Parisien".