Chelsea enttäuscht und lässt abreißen

Geballte Enttäuschung herrschte bei den Chelsea-Spielern

Der englische Fußball-Meister FC Chelsea hat in der Premier League Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze Punkte liegen lassen.

Mit Nationalspieler Antonio Rüdiger kam der Klub aus London beim FC Everton nicht über ein 0:0 hinaus und bleibt mit 39 Punkten Dritter hinter Manchester United (41). Souveräner Spitzenreiter ist Manchester City (52).

In einer einseitigen Partie schafften es die Blues nicht, die wenigen Torchancen zu nutzen. Immer wieder scheiterten Hazard und Co. an Everton-Torwart Jordan Pickford und der aufopferungsvoll kämpfenden Hintermannschaft des Gegners. Die Toffees beschränkte sich in der gesamten Spielzeit ausschließlich auf die Verteidigung des eigenen Tores.

Kein Spektakel

Für die größte Torgefahr im Goodison Park sorgte noch Everton-Verteidiger Ashley Williams, der den Ball nach einer Flanke von Victor Moses in der 75. Minute an den eigenen Querbalken setzte. Überhaupt blieb die Heimmannschaft ohne Schuss aufs gegnerische Tor.

Chelsea-Teammanager Antonio Conte machte nach der Partie keinen Hehl aus seiner Enttäuschung. "Wir haben uns genug Chancen herausgespielt und hätten gewinnen müssen. Allerdings haben wir mit Álvaro Morata einen wichtigen Spieler vermisst", so der Italiener.

Everton befindet sich derweil weiter im Aufwind und hat unter Trainer Sam Allardyce noch kein Spiel verloren. In der Liga holte der Klub aus Liverpool mit dem 63-Jährigen elf Punkte aus den letzten fünf Partien und hat sich als Neunter aus der Abstiegsregion befreit.