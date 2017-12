Watzke lobt Stöger - Watschn für van Gaal

Hans-Joachim Watzke hat sich zur Situation beim BVB geäußert

Pünktlich zum Fest hat sich Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zur aktuellen Situation beim BVB geäußert. Im Zentrum stehen dabei die Trainerfrage und die Gerüchte um Pierre-Emerick Aubameyang.

Wer am 1. Juli 2018 das Zepter bei den Borussen übernehme, sei "derzeit völlig offen", so der 58-Jährige im Interview mit der "Bild am Sonntag". Mit dem Trainerwechsel von Peter Bosz zu Peter Stöger sei es ja gelungen, sich aus einer "ziemlich misslichen Situation" zu befreien. Mit Stöger habe man jedoch bewusst nur einen Vertrag bis zum 30. Juni vereinbart. "Damit sind wir im Sommer völlig frei in unserer Entscheidung - in alle Richtungen", so Watzke, der zudem klarstellte, dass er die Berichterstattung um Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann nicht gutheiße und nicht weiter kommentieren werde.

Watzke wünscht Tuchel einen "tollen neuen Job"

Stellung bezog Watke hingegen zur Kritik an Peter Stöger, dem vorgeworfen wurde, nach seinem Rausschmiss beim 1. FC Köln zu schnell die Seiten gewechselt zu haben. "Wenn man Peter Stöger daraus einen Strick dreht, finde ich das albern", so Watzke. Und weiter: "Das ist eine absolute Heuchel-Diskussion und leider inzwischen typisch für Deutschland."

Apropos BVB-Trainer: Die Trennung von Thomas Tuchel, der mit den Schwarzgelben 2017 den DFB-Pokal gewann, bereut Watzke keineswegs. "Es gab keine sportliche Veranlassung für die Trennung, aber die Gründe, die uns als Verein dazu gebracht haben, waren evident." Tuchel wünsche er aber auf jeden Fall "von Herzen schöne Weihnachten und dass er einen tollen neuen Job findet."

Breitseite gegen Kritiker van Gaal

Ein Coach, der wohl nie an der Seitenlinie der Dortmunder stehen wird, ist hingegen Ex-Bayern-Übungsleiter Louis van Gaal. Der Niederländer betonte in diesem Zusammenhang unlängst, er habe keine Zeit, "aus einem kleinen Klub einen großen" zu machen. Eine Aussage, die Watzke dem einstigen Bondscoach offenbar etwas übel nimmt.

"Louis van Gaal ist ja ein gebranntes Kind. Er war bei Bayern Trainer, als wir mit acht Punkten Vorsprung Meister geworden sind. In der Saison ist er nicht einmal Zweiter, sondern nur Dritter geworden! Aber dass er gar nicht so viel Zeit benötigt, hat er bei Manchester United ja eindrücklich bewiesen, als er es innerhalb kürzester Zeit geschafft hat, aus einem extrem großen einen sportlich kleinen Klub zu machen! Das hat er ja sauber hinbekommen!"

Weiterhin äußerte sich das Dortmunder Urgestein zum schwachen Abschneiden in der Champions League. "Gegen Nikosia zweimal nicht zu gewinnen, war unsere größte Fehlleistung", nimmt Watzke kein Blatt vor den Mund. Die Grundrichtung, dabei bleibe er, stimmt aber weiterhin.

Keine Prognose zu Aubameyang

Ob zum Erhalt der richtigen Grundrichtung das Personal verändert werde, ließ Watzke offen, die Möglichkeit existiert aber. "Wenn ein Spieler unbedingt weg will, werden wir das mit seinem Berater diskutieren. Aber noch ist das nicht passiert." Konkret hatte der Berater von André Schürrle zuletzt durchblicken lassen, dass der Angreifer einen Abschied in Betracht ziehe.

Ein Wintertransfer von Pierre-Emerick Aubameyang scheint hingegen sehr unwahrscheinlich. "Da gebe ich keine Prognose ab. Nur so viel: Er hat einen langfristigen Vertrag bei uns. Im Winter will ich aber keinen absoluten Leistungsträger gehen lassen. Wir haben ja noch Ziele", führte Watzke aus. Etwas konkreter wurde der BVB-Boss im Bezug auf eine Rückholaktion des bei Manchester United unzufriedenen Henrikh Mkhitaryan. Diese sei nur mut "viel Fantasie vorstellbar".