Damals: "Der beste Matthäus, den es je gab!"

Lothar Matthäus (M.) im WM-Jahr 1990

Lothar Matthäus ist einer der besten Spieler, die der deutsche Fußball je gesehen hat. Seine besonderen Fähigkeiten zeigte der Mittelfeldspieler über viele Jahre. Eins sticht dabei besonders heraus: 1990.

Am 25. Dezember vor 27 Jahren wurde Matthäus die Ehre zuteil, mit dem Ballon d'Or der französischen Fachzeitschrift "France Football" ausgezeichnet zu werden. Mit dem Goldenen Ball wurde Matthäus zu "Europas Fußballer des Jahres" gekürt.

Nach Stationen bei Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München folgte 1988 der Wechsel nach Italien zu Inter Mailand. Dort spielte der damals 27-Jährige zusammen mit seinem Landsmann Andreas Brehme und später auch Jürgen Klinsmann in einer Mannschaft. In der Serie A schaffte der Mittelfeldstratege den Sprung zum Weltstar und führte die Mailänder in seiner ersten Saison direkt zur Meisterschaft. Die WM im folgenden Jahr sollte Matthäus endgültig unvergessen machen.

WM als Höhepunkt der Karriere

Bei der Weltmeisterschaft 1990 in Italien führte der Mittelfeldstratege die deutsche Nationalmannschaft als Spielführer aufs Feld und zum Titelgewinn. Seiner Rolle als Kapitän wurde er dabei über das gesamte Turnier gerecht. Direkt im ersten Spiel beim 4:1-Sieg gegen den Geheimfavoriten Jugoslawien überzeugte Matthäus mit zwei wunderschönen Toren.

Im Finale gegen Argentinien zeigte er dann seine Klasse als Leader. Auf den entscheidenden Elfmeter verzichtete er bekanntermaßen aufgrund eines abgebrochenen Stollens an seinem Schuh, ließ Außenverteidiger Brehme den Vortritt, der zum WM-Helden wurde.

Nach dem WM-Sieg war Matthäus endgültig im Kreise der ganz Großen angekommen. Sein früherer Bayern-Trainer Dettmar Cramer feierte seinen ehemaligen Schützling: "Lothar Matthäus war die Persönlichkeit im deutschen Spiel. Er war kein reiner Renner, sondern ein echter Spielmacher. Der beste Matthäus, den es je gab." Sogar der große Pelé meldete sich zu Wort und meinte: "Meinen Brasilianern fehlt ein Matthäus!"

Titel- und Rekordjäger

Die Trophäenjagd des Franken setzte sich auch in den Neunzigerjahren fort. Mit seinen Vereinen gewann er acht Meisterschaften, sechsmal den nationalen Pokalwettbewerb und sicherte sich sowohl mit Inter Mailand als auch mit Bayern München den Gewinn des UEFA Cups.

Auch Matthäus' Karriere in der Nationalmannschaft ist bis heute einmalig. Sein Debüt feierte der der gelernte Raumausstatter bereits im EM-Jahr 1980. Das letzte Spiel im DFB-Trikot bestritt Matthäus bei der EM 2000. Somit war der heute 56-Jährige zwei Jahrzehnte lang Nationalspieler und absolvierte in dem Zeitraum 150 Länderspiele - so viele wie kein Zweiter.

Des Weiteren ist er neben dem Mexikaner Antonio Carbajal der einzige Spieler, der an fünf Weltmeisterschaften teilgenommen hat. Seine dabei erreichten 25 WM-Einsätze bedeuten bis heute Weltrekord. Mit Deutschland holte Matthäus je ein Mal den EM-Titel und ein Mal den WM-Titel.

Aber nicht nur mit seinen Teams, sondern auch als einzelner Spieler hat Lothar Matthäus viele Auszeichnungen vorzuweisen. Er wurde 1990 und 1999 zu Deutschland Fußballer des Jahres ernannt, erhielt 1990 den Preis für Europas Fußballer des Jahres und den damals noch inoffiziellen Titel als Weltfußballer des Jahres. Mit seiner Wahl zum Weltfußballer 1991 ist der heutige TV-Experte noch immer der einzige Deutsche, der diese Auszeichnung vorzuweisen hat.