Macht Keita den Winterabflug zum LFC?

Keita hat angeblich nur ein Ziel vor Augen: den FC Liverpool

So viel vornweg: Seit Ende August ist klar, dass RB Leipzig ab dem kommenden Sommer ohne Naby Keita planen muss. Der FC Liverpool hat sich die Dienste des Guineers gesichert und sicherheitshalber eine Extra-Summe nach Sachsen überwiesen, um die Ausstiegsklausel des Mittelfeldstars vorzeitig zu lösen.

Britische Medien, wie die "Sun", berichteten zuletzt allerdings verstärkt, dass Keita den Klub bereits im Winter verlassen und schon Anfang Januar das Jersey der Reds überstreifen könnte.

Der englische "Express" setzt nun noch einen drauf und behauptet, dass der zentrale Mittelfeldmann mittlerweile selbst nachdrücklich gewillt ist, sich dem FC Liverpool anzuschließen.

Dazu zitiert das Blatt den Bundesliga-Transfer-Experten Lee Price, der Leipzigs Ausscheiden aus der Champions League als Ursache für Keitas sofortigen Wechselwunsch sieht.

"Deswegen möchte er sofort nach Liverpool"

"Leipzigs Neuartigkeit verliert sich - sie sind nur noch Fünfter in der Bundesliga in dieser Saison und wurden in die Europa League degradiert", erklärte Price und fügte an: "Die Herausforderung für Keita ist einfach nicht mehr gegeben. Deswegen möchte er sofort nach Liverpool."

Laut "SID"-Informationen ist ein vorzeitiger Wechsel des zweifachen Torschützen der laufenden Spielzeit allerdings kein Thema. Die Leipziger berufen sich auf bindende Vereinbarungen mit dem Klopp-Klub im kommenden Sommer.

Klopp akzeptiert Leipziger Machtwort

Die Stimmen der RB-Verantwortlichen sind deutlich. "Selbst wenn wir nicht in der Champions League überwintern sollten, würde es keinen Sinn machen, Naby früher nach Liverpool gehen zu lassen", sagte Ralf Rangnick kurz vor dem Königsklassen-Aus der Roten Bullen gegenüber der "Leipziger Volkszeitung". Der Nationalspieler Guineas sei enorm wichtig, um die Ziele des Klubs zu erreichen: "Wir wollen natürlich versuchen, uns wieder international zu qualifizieren. Dafür brauchen wir Naby."

Auch RB-Boss Oliver Mintzlaff erklärte rund um die Veröffentlichung des Transfers zu den Reds: "Für uns war immer klar, dass Naby Keita diese Saison bei uns spielt – und das war auch nicht verhandelbar. Er ist ein überragender Spieler und wichtiger Teil unserer erfolgreichen Mannschaft."

Und auch LFC-Teammanager Jürgen Klopp hat erkannt, dass sich sein Verein noch ein paar Monate gedulden muss. Angesprochen auf einen vorgezogenen Wechsel seines Wunschspielers betonte er: "Es gibt nichts Weiteres dazu zu sagen. Wir denken wirklich nicht darüber nach, wegen all der Dinge die Leipzig gesagt hat."