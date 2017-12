Arsenal-Wechsel: Preisschild für Draxler steht

Wird beim FC Arsenal gehandelt: Julian Draxler

Die Plätze im Offensivbereich von Paris Saint-Germain sind hart umkämpft. Spätestens seit den Verpflichtungen von Neymar und Kylian Mbappé bekommt auch Julian Draxler diese Tatsache zu spüren. Da kommt es vielleicht gar nicht ungelegen, dass ein englischer Top-Klub die Fühler nach dem deutschen Nationalspieler ausgestreckt hat.

Laut einem Bericht der "Sun" hat der FC Arsenal erneut ein Auge auf den 24-Jährigen geworfen. Schon länger geistert das Gerücht durch englische Medien, dass Draxler sich den Gunners anschließen könnte. Nun erhält es neuen Zündstoff. Denn die Zeitung berichtet auch von konkreten Zahlen für einen Winter-Deal.

Demnach hat PSG seinem Linksaußen ein deftiges Preisschild verpasst. Rund 45 Millionen Euro ruft der französische Vizemeister für Draxler auf, der erst vor zwölf Monaten an die Seine gewechselt ist.

Das Problem: Arsenals Teammanager Arséne Wenger ist zwar bekannt dafür, ein großer Fan des Mittelfeldakteurs zu sein, doch die Gunners sollen sich laut dem Bericht eine Ablöse-Grenze von circa 35 Millionen Euro gesetzt haben - zu wenig für den Pariser Profi.

Draxlers Vertrag läuft noch bis 2021. In der aktuellen Spielzeit stand der Mittelfeldmann in 16 Liga-Partien nur zehn Mal von Beginn an auf dem Feld. In seinen Einsätzen gelangen dem DFB-Kicker zwei Tore und drei Vorlagen. Beim FC Arsenal könnte der 24-Jährige den abwanderungswilligen Alexis Sánchez ersetzen.