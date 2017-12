40 Mio.: Mkhitaryan-Rückkehr für den BVB zu teuer?

Henrikh Mkhitaryan (r.) wurde gegen den FC Burnley eingewechselt

Im Sommer 2016 wechselte Henrikh Mkhitaryan von Borussia Dortmund zu Manchester United. Dort steht der Armenier nun vor dem Aus und wird mit einem Wechsel zurück zum BVB in Verbindung gebracht. Doch das Preisschild könnte den Revierklub abschrecken.

Laut dem englischen Boulevardblatt "The Sun" fordert Manchester United umgerechnet rund 40 Millionen Euro für den offensiven Mittelfeldspieler. Die kolportierte Ablösesumme läge somit nicht weit von den 42 Millionen Euro entfernt, die United vor anderthalb Jahren an den BVB überwiesen hatte.

Bei den Red Devils hat der 28-Jährige offenbar keine große Zukunft mehr. Zwar wurde Mkhitaryan zuletzt gegen Leicester City (2:2) sowie beim Unentschieden gegen Burnley eingewechselt. Allerdings stand er in den Wochen zuvor nicht mehr im Kader von Teammanager José Mourinho.

Da das Verhältnis zum Portugiesen als zerrüttet gilt, denkt Mkhitaryan selbst nun über eine Rückkehr nach Dortmund nach, berichtet die "Bild". Unter Dortmunds neuen Trainer Peter Stöger hoffe der Armenier zu alter Stärke zurückzufinden, so das Blatt weiter.

Ob eine Rückkehr zum BVB jedoch zustande kommt, ist mehr als ungewiss. Zuletzt hatte sich Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in der "Bild am Sonntag" zu den Gerüchten geäußert. "Ich kenne ja wie kein anderer die ökonomischen Daten seines Transfers zu ManUnited", so Watzke: "Und von daher ist das nur mit viel Fantasie vorstellbar." Neben der Ablösesumme gelten die Gehaltsvorstellungen Mkhitaryans als Hindernis.

Englische Medien berichten unterdessen, dass sich mit Inter Mailand ein weiterer internationaler Top-Klub für Mkhitaryan interessiert. Die Italiener ziehen einen Transfer im Winter in Erwägung, so die "Sun" weiter.