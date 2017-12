Bericht: Nagelsmann-Assistent vor Wechsel zu Ajax

Julian Nagelsmanns Assistent Alfred Schreu­der (r.) wird wohl von Ajax Amsterdam umworben

In den letzten Wochen stand bei 1899 Hoffenheim vor allem einer im Fokus der Wechsel-Spekulationen: Trainer Julian Nagelsmann. Medienberichten zufolge steht allerdings nun dessen Co-Trainer vor einem Abschied.

Der letztjährige Europa-League-Finalist Ajax Amsterdam hat offenbar ein Auge auf Alfred Schreu­der geworfen. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Demnach will der Klub aus der niederländischen Eredivisie den Assistenten von Julian Nagelsmann bereits in der Winterpause verpflichten. Eine Bekanntgabe des Wechsel könnte dem Bericht zufolge noch im Kalenderjahr 2017 erfolgen.

Ajax hatte sich zuletzt von Coach Marcel Keizer getrennt, der die Rot-Weißen nach nur 174 Tagen im Amt wieder verlassen musste. Seither ist auch der Posten des Co-Trainers vakant. Seit der Entlassung Keizers übernahm der bisherige Jugendtrainer Michael Reiziger die Leitung.

Der Niederländer Alfred Schreu­der, der seit Oktober 2015 in Hoffenheim aktiv ist und einen Vertrag bis 2019 besitzt, soll bei Ajax nun den Co-Trainer-Posten übernehmen. Erik ten Hag, Trainer des FC Utrecht, wird in den Medien als neuer Übungsleiter in Amsterdam gehandelt.