Heuert Schürrle beim VfB Stuttgart an?

Bald Teamkollegen? Stuttgarts Insua (l.) und Dortmunds André Schürrle

Offensivspieler André Schürrle kam in dieser Hinrunde bei Borussia Dortmund nicht allzu oft zum Zug. Lediglich 339 Minuten in acht Pflichtspielen konnte der Nationalspieler aufgrund von Verletzungen und der großen Konkurrenz beim BVB sammeln. Nun scheint ein Wechsel in der Winterpause möglich.

Nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" denkt der VfB Stuttgart über André Schürrle nach. Demnach könnte der 27-Jährige, der 2016 für 30 Millionen Euro nach Dortmund kam, bis zum Saisonende auf Leihbasis zu den Schwaben wechseln.

Für den Aufsteiger soll eine feste Verpflichtung nicht infrage kommen. Immerhin wechselte erst kürzlich Angreifer Mario Gomez vom VfL Wolfsburg zu den Süddeutschen. Dennoch könnte Schürrle beim VfB in der Rückrunde der Bundesliga die erhofften Spielanteile bekommen, die ihm zuletzt beim BVB gefehlt haben.

Im Ruhrgebiet ist Schürrle schließlich auf den Außenpositionen nach Christian Pulisic und Andrey Yarmolenko nur dritte Wahl. Wenn Führungsspieler Marco Reus nach seiner langen Verletzungspause im Frühjahr 2018 beim BVB zurückkehrt, wird die Luft für Schürrle gar noch dünner.

Sein Berater Ingo Haspel hatte zuletzt gegenüber "Sky" immerhin verkündet, dass sich Schürrle über einen Wechsel Gedanken mache: "Grundsätzlich will André so viel wie möglich spielen und wenn diese Spielzeit nicht gewährleistet ist, dann wäre es geradezu fahrlässig, nicht darüber nachzudenken, wie die Zukunft da aussehen kann und wo man mehr Spielzeit bekommt."

In der Winterpause will sich Schürrle über seine Zukunft weitere Gedanken machen "und einfach mal sehen, wie sich das die nächsten Wochen weiterentwickelt", so Haspel weiter.