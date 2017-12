Neue Wendung! Das ist dran am Schürrle-Gerücht

André Schürrle steht vor einer ungewissen Zukunft in Dortmund

André Schürrle auf dem Sprung zum Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. Diese News wurde am Mittwochmorgen in mehreren Medienberichten übereinstimmend veröffentlicht. Nun gibt es neuere Informationen.

Wie der "kicker" am Mittwochmittag berichtete, ist an den Spekulationen um einen vorzeitigen Abschied des Weltmeisters von Borussia Dortmund nämlich gar nicht viel dran. In der Meldung des Fachmagazins heißt es, dass es in der Causa Schürrle keinen Kontakt zwischen dem BVB und dem abstiegsbedrohten Ligakonkurrenten aus dem Südwesten gebe.

Zuvor hieß es, dass VfB-Sportvorstand Michael Reschke sich bereits in Gesprächen mit Schürrle-Berater Ingo Haspel befände, um die Eckpunkte eines Wintertransfers auszuloten. Demnach ginge es um ein mögliches Leih-Geschäft über mindestens ein halbes Jahr, um dem Ex-Wolfsburger mehr Spielzeiten zu verschaffen. Vertraglich ist Schürrle noch bis 2021 an die Schwarz-Gelben gebunden.

Fakt ist aber, dass sich der 27-Jährige derzeit intensive Gedanken über seine sportliche Zukunft macht. Ein Abgang des Außenstürmers scheint aktuell nicht ausgeschlossen, da Schürrle in den Planungen von Cheftrainer Peter Stöger keine allzu große Rolle zu spielen scheint.

Von Verletzungen und Formschwächen geplagt, kommt der Offensivmann in der laufenden Spielzeit gerade mal auf einen Startelfeinsatz für Borussia Dortmund. Momentan stehen auch die Chancen auf eine WM-Teilnahme im kommenden Sommer ziemlich schlecht für den Helden von Brasilien 2014.