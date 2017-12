Hummels spricht über viele Höhe- und wenige Tiefpunkte

Hummels' Tor gegen Glasgow war sein persönliches Highlight der Hinrunde

Nach einem holprigen Saisonstart überwintert der FC Bayern München mit elf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Mats Hummels zieht ein Zwischenfazit.

Zu Saisonbeginn fand der deutsche Rekordmeister nicht so recht in die Spur. Zwischenzeitlich war Borussia Dortmund schon um fünf Punkte enteilt und die Stimmung in der Mannschaft um Carlo Ancelotti war angespannt.

Unter Jupp Heynckes ging es in der Folge wieder bergauf. Das freute auch Mats Hummels: "Natürlich spielte der Trainerwechsel eine Rolle, das muss man nicht kleiner reden, als es ist. Er sorgte dafür, dass nochmal eine Spur mehr Konzentration, Willen und Ehrgeiz aufkeimte."

"Wir haben aber dann den Umschwung super geschafft", sagte der Innenverteidiger im Interview mit "fcbayern.com". "Jetzt haben wir eine perfekte Situation in der Bundesliga, sind in der Champions League mit 15 von 18 möglichen Punkten weiter, und im DFB-Pokal stehen wir im Viertelfinale."

Aus Hummels' Sicht war das Champions-League-Spiel in Glasgow ein besonderes Highlight, "da ich dort mein erstes Champions-League-Tor für den FC Bayern erzielt habe."

Kopf und Körper müssen sich erholen

Negativ steche vor allem das Paris-Spiel heraus, "weil wir dort eins auf den Deckel bekommen haben". Zum Glück habe es sonst nicht so viel Negatives gegeben.

Der 29-Jährige freut sich nach dem anstrengenden Jahr auf die freien Tage: "Ich bin ein großer Fan der Winterpause. Kopf und Körper können und müssen sich nun richtig erholen."

Er müsse sich immer etwas selbst schützen und dürfe nicht zu aktiv sein. Sein Körper brauche die Ruhepause dringend. Das ist verständlich, denn im neuen Jahr wartet neben der Dreifachbelastung auch die Weltmeisterschaft im Sommer.