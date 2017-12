Austria: So läuft die Reha bei Heiko Westermann

Heiko Westermann will Mitte Jänner wieder mit der Mannschaft trainieren

Abwehrchef Heiko Westermann ist einer von vielen Verletzten im Kader der Wiener Austria. Der Deutsche hat sich mit einer vorsichtig optimistischen Botschaft aus dem Urlaub gemeldet.

Die Verletztenliste der Wiener Austria war vergangenen Herbst so lang, "selbst Bayern oder Barcelona könnten das nicht stemmen", meine Jahrhundert-"Veilchen" Herbert Prohaska. Mit Kapitän Robert Almer, Alexander Grünwald, Florian Klein, Lucas Venuto, Christoph Martschinko und Heiko Westermann fielen gleich sechs Stammspieler längerfristig aus.

Über den Winter soll sich das violette Lazarett lichten, damit im Frühjahr das Minimalziel Europacupstartplatz in Angriff genommen werden kann. Dazu könnte diese Saison bereits Platz fünf reichen, auf den die Wiener nur einen Punkt Rückstand haben. Die Admira liegt als Tabellenvierter vier Zähler vor der Austria, auf den Erzrivalen Rapid fehlen bereits acht.

Westermann: "Es läuft alles nach Plan"

Auf dem Weg zum Comeback gut unterwegs ist Routinier Westermann. "Es läuft alles nach Plan", lässt der ehemalige deutsche Nationalspieler vía Klubwebsite aus dem Urlaub ausrichten. "Ich hoffe, bis zum Trainingslager ab 18. Jänner auf Zypern so fit zu sein, dass ich mit der Mannschaft schon vieles machen kann." Dafür trainiere er auch während der spielfreien Zeit durchgehend.

Westermann hatte sich im Europa-League-Spiel in Rijeka Anfang November am Knie verletzt und musste wegen eines Knorpelschadens operiert werden. "Vor Verletzungen ist man leider nie gefeit. Das ist für einen Fußballer immer bitter. Vor allem, wenn man vorher in der Karriere wenig verletzt war", sagt der 34-jährige Innenverteidiger.

Für das Frühjahr ist der Deutsche nach einem verpatzten Herbst optimistisch: "Ich glaube, wenn wir wieder genügend Spieler zur Verfügung und eine gewisse Hierarchie in der Mannschaft haben, werden wir auch wieder in die Erfolgsspur kommen und uns für den Europacup qualifizieren."

