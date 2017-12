Conte dementiert Vidal-Spekulationen nicht

Vidal und Conte holten mit Juventus Turin drei Meisterschaften

Teammanager Antonio Conte vom FC Chelsea hat den Spekulationen über ein Interesse des englischen Fußball-Meisters an Arturo Vidal von Bayern München neue Nahrung gegeben.

"Falls wir in den Krieg ziehen, würde ich ihn immer bei mir haben wollen", sagte der Italiener am Dienstagabend nach dem 2:0 der Blues gegen Brighton and Hove Albion. Ähnlich hatte sich Vidal im vergangenen Jahr über Conte geäußert.

Dementieren wollte Conte das Interesse an Vidal am Dienstag auf Nachfrage nicht, er sagte allerdings auch: "Der nächste Juli ist noch weit." Nach Angaben der chilenischen Zeitung "La Cuarta" hat er mit seinem ehemaligen Spieler aber sogar schon Kontakt aufgenommen, um ihn von einem Wechsel an die Stamford Bridge zu überzeugen.

Im Gespräch seien ein Jahresgehalt von circa 14,5 Millionen Euro, ein Vertrag über vier Jahre sowie eine Ablösesumme von rund 67 Millionen Euro.

Gute Erinnerung an gemeinsame Titel in Italien

Conte hatte den mittlerweile 30 Jahre alten Vidal im Jahre 2011 von Bayer Leverkusen zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin geholt, dort gewannen beide zusammen drei Meisterschaften. Im Sommer 2015 war Vidal zum FC Bayern gewechselt.

"Arturo ist ein fantastischer Spieler, vor dem ich größten Respekt habe. Ich kenne ihn sehr gut, wir haben viele Jahre zusammen bei Juventus verbracht", sagte Conte nun.

Vidal hat beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2019. Seit der Übernahme des Trainerpostens durch Jupp Heynckes zeigt sich der Chilene mittlerweile deutlich verbessert. Nicht zuletzt nach einer zwischenzeitlichen "Kopfwäsche" durch Heynckes.