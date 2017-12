Podolski: "Sportlich hätte es besser laufen können"

Abgesehen vom sportlichen Mittelmaß ist Podolski in Japan sehr glücklich

Im Sommer 2017 wechselte Lukas Podolski in die japanische J1-League. Nach einem halben Jahr im Land der aufgehenden Sonne zieht der ehemalige Nationalspieler ein Zwischenfazit.

Nach einem furiosen Start mit einem Doppelpack bei seinem ersten Spiel für Vissel Kobe verlief der Rest der Saison ernüchternd. Podolski und Co. beendeten die Saison im Niemandsland der Tabelle auf Rang neun.

Der 32-Jährige blickt durchaus selbstkritisch auf sein erstes halbes Jahr in Fernost zurück. "Sportlich hätte es besser laufen können, da ich meinem Klub auch beim Kaiser-Pokal-Halbfinale (1:3 nach Verlängerung) leider verletzt am Tag vor Heiligabend nicht helfen konnte", schrieb Podolski in seiner Kolumne bei der "Fussball Bild".

"Ehrlich gesagt – es hätten auch von mir mehr Tore, als die fünf Treffer, sein können", nimmt sich der Stürmer selbst in die Pflicht für das mäßige Abschneiden von Kobe. Zudem gelang dem Linksfuß in 15 Ligaspielen keine einzige Torvorlage.

Dennoch sieht Podolski sein Japan-Abenteuer insgesamt sehr positiv: "Es ist nicht nur eine Top-Liga, es gibt auch tolle Spieler, tolle Fans, ein paar tolle Stadien." Vor allem in Sachen Marketing könne die Liga und der Verband aber noch einiges aufholen.