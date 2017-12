BVB-Präsident stärkt Aubameyang den Rücken

Pierre-Emerick Aubameyang ist einer der Eckpfeiler beim BVB

Pierre-Emerick Aubameyang hält Borussia Dortmund auf Trab. Denn trotz Vertragsverlängerung in diesem Jahr reißen die Wechsel-Gerüchte um den Gabuner nie wirklich ab. Auch disziplinarische Probleme, die zuletzt im November in einer Suspendierung gipfelten, gehören beim Stürmer immer wieder dazu. BVB-Präsident Dr. Reinhard Rauball hat nun dazu Stellung genommen und um Verständnis geworben.

Aubameyang habe sich seit seinem Wechsel zu den Schwarzgelben längst verdient gemacht, so Rauball im Interview mit dem "kicker". "Er hat über Jahre seine Leistung gebracht und sogar die kicker-Torjägerkanone gewonnen. Auba ist angenehm, witzig, er lacht", so der 71-Jährige. Er sei "ein Eckpfeiler des Erfolges" beim BVB und "maßgeblich an unserem Aufstieg beteiligt".

Deshalb genießt der Gabuner im Ruhrgebiet in gewisser Weise einen Sonderstatus. Zwar müsse der Trainer entscheiden, wann einem Spieler zusätzliche Freiheiten zugesprochen werden. Rauball würde Aubameyang solche allerdings zusprechen: "Wenn es nach mir ginge: in vertretbarem Maße ja".

Gleichzeitig sei es nur allzu verständlich, dass Aubameyang die zahlreichen Spekulationen und Angebote anderer Vereine nicht kalt lassen: "Dass er irgendwann von Angeboten mental erschlagen wurde, muss man verstehen, wenn man die Zahlen kennt." Immer wieder lockten in der Vergangenheit zahlungskräftige internationale Spitzenklubs den Angreifer.

Aubameyang, der nach seiner letzten Vertragsverlängerung beim BVB zu den Top-Verdienern aufgestiegen ist, sei aus mehreren Gründen noch immer im Ruhrgebiet. "Dass er diese Summen heute nicht verdient, liegt nicht daran, dass wir ihm die Freigabe verweigert hätten, sondern am Verhalten der Vereine und manchmal auch der Verbände, die dabei eine Rolle spielen", erklärte Rauball.

Der 28 Jahre alte Aubameyang ist trotz einiger Negativschlagzeilen in den vergangenen Monaten so etwas wie die Lebensversicherung von Borussia Dortmund. Seit seinem Wechsel im Sommer 2013 hat er in 212 Pflichtspielen für den Revierklub 141 Tore erzielen können. In dieser Saison netzte er bereits 13 Mal ein und ist hinter Bayerns Robert Lewandowski zweitbester Torschütze in der Bundesliga-Saison.