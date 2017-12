Türkei-Rückkehr: Altach-Trainingslager in Belek

Philipp Netzer und der SCR Altach werden im Jänner in Belek trainieren

Der SCR Altach wird sein Wintertrainingslager nach einjähriger Pause wieder in der Türkei abhalten. Die Vorarlberger zieht es nach Belek.

Nach einjähriger Pause kehrt die Türkei als Trainingslager-Standort von Bundesligisten zurück. Der SCR Altach wird von 15. bis 24. Jänner 2018 seine Zelte im Calista Resort Hotel in Belek aufschlagen. Im Jänner 2017 hatten die Vorarlberger noch wie ihre Ligakonkurrenten aufgrund der politischen Situation und unsicheren Lage in der Türkei auf einen Flug an die türkische Riviera verzichtet.

In den Jahren zuvor war die Region um Antalya stets der Trainingslager-Hotspot der Ligateams gewesen. Eines ihrer Testspiele in der Türkei absolvieren die Altacher am 17. Jänner gegen Grasshoppers Zürich, den Arbeitgeber von ÖFB-Teamtormann Heinz Lindner und dem von Salzburg ausgeliehenen Stürmer Marco Djuricin.

apa