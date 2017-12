Nach Verlängerung: AC entscheidet Derby-Krimi

Ricardo Rodríguez setzte sich im Mailänder Derby durch

AC Mailand hat das prestigeträchtige Stadtderby für sich entschieden und das Halbfinale der Coppa Italia erreicht. Die Rossoneri gewannen gegen Inter Mailand 1:0 (0:0) nach Verlängerung und treffen auf dem Weg ins Finale auf Lazio Rom. Den entscheidenden Treffer erzielte Patrick Cutrone in der 104. Minute.

Der frühere Bundesliga-Spieler Hakan Calhanoglu wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Milan wartet seit 2003 auf den sechsten Pokalsieg, Inter gewann den Pokal 2011 zum siebten Mal.

Aufreger hatte das Derby della Madonnina dabei einige zu bieten. Während nach 45 Minuten noch kein Favorit aufs Weiterkommen auszumachen war, brachte sich in Durchgang zwei zunächst Inter in Stellung. Antonio Donnarumma, älterer Bruder des von Trainer Gennaro Gattuso geschonten Gianluigi Donnarumma, parierte gegen Joao Mário glänzend (60.). Wenig später stand auch Inter-Keeper Handanovic im Fokus, dessen Aussetzer beinahe zur Führung durch Bonaventura führte (65.).

AC Milan war in der Folge spielbestimmend, konnte nach 90 Minuten allerdings nicht für die Entscheidung sorgen. Die Gäste hatten Glück, dass ein Suso-Fernschuss nur an der Latte landete (79.). Letztlich ließ Patrick Cutrone die Hausherren aufatmen und verwertete eine Flanke von Suso in der 104. Minute zum Siegtreffer.

In den Viertelfinalduellen der Coppa Italia ist die Serie A unter sich. Am Dienstag hatte Lazio Rom den AC Florenz 1:0 (1:0) besiegt. Am 2. Januar trifft der SSC Neapel auf Atalanta Bergamo, tags darauf bekommt es Rekordpokalsieger und Titelverteidiger Juventus Turin mit seinem Stadtrivalen FC Turin zu tun.