Carragher schlägt Alarm: "Premier League ein Witz"

Jamie Carragher gefällt das Spiel der "Kleinen" nicht

Mit 508 Einsätzen für den FC Liverpool ist Jamie Carragher an der Merseyside zwischen 1995 und 2013 zu einer Legende geworden. In seiner Laufbahn hat der heute 39-Jährige so ziemlich alles gesehen. Angesichts der aktuellen Entwicklung in der Premier League, schlägt der Ex-Profi nun Alarm.

Die Premier League verkomme zu einer "Witz-Liga", moserte der heutige TV-Experte Carragher nach dem 1:0-Sieg von Manchester City gegen Newcastle. Die Top-Teams seien den anderen Mannschaften zu weit voraus, urteilte der Ex-Profi, der eine Zwei-Klassen-Gesellschaft auf der Insel erkannt haben will.

"Es ist nicht nur Newcastle, sondern die gesamte Liga, wenn es gegen die Top Sechs geht. Es wird langsam peinlich. Manche Vereine akzeptieren eine Niederlage, solange sie nur 0:1 oder 0:2 verlieren", wetterte Carragher gegen die vermeintlich "Kleinen".

Guardiola: "Schwer, wenn die andere Mannschaft nicht spielen will"

"Die ganze Welt will die Premier League sehen, weil jeder jeden schlagen kann. Werden sie aber weiterhin zusehen, wenn sie so ein Spiel sehen?", fragte die Liverpool-Ikone nach dem Sieg ManCitys gegen Newcastle, bei dem die Mannschaft von Pep Guardiola 78 Prozent Ballbesitz hatte und 21:6 Torschüsse verbuchte.

Auch Guardiola stimmte der Kritik des TV-Experten inhaltlich zu. "Wir haben alles getan, aber es ist schwer wenn die andere Mannschaft nicht spielen will", erklärte der Katalane nach dem 18. Sieg in Serie seiner Elf. "Jeder Trainer kann entscheiden, was er will - ich bevorzuge es, spielen zu lassen, aber ich respektiere, was die anderen Mannschaften machen", stichelte Guardiola nach dem biederen Auftritt von Newcastle.

Eine ähnliche Erfahrung machte zuletzt auch Jürgen Klopp im Derby gegen den FC Everton. Nach dem 1:1 motzte der deutsche Chefcoach: "Ich habe nur eine Mannschaft spielen sehen." Ein Trend, der nicht nur Jamie Carragher Sorgen bereitet.