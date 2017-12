Streich bescheiden: "Ich bin kein Welterklärer"

Streich lobte vor allem die Initiative "Common Goal"

Seit bald sechs Jahren ist Christian Streich Chefrainer beim SC Freiburg und damit eine der größten Konstanten des deutschen Fußballs. Für seine langjährige und erfolgreiche Arbeit bei den Breisgauern wurde der Coach jüngst ausgezeichnet.

Streich steht in Freiburg nicht nur für die bemerkenswerte und nachhaltige Arbeit beim SC, sondern auch für die von ihm verkörperten Werte wie Toleranz, Weltoffenheit und den Fair-Play-Gedanken.

Im Gespräch mit dem "kicker" gab sich der 52-Jährige dennoch bodenständig, wie es der Fußball-Fan von ihm gewohnt ist. "Ich bin kein Welterklärer und Weltverbesserer, achte aber andere Menschen. Und ich denke über unser Zusammenleben nach", sagte Streich im Interview mit dem Fachmagazin, welches den Fußballlehrer in dieser Woche zum "Mann des Jahres" gekürt hat.

"Ich sehe es als Verpflichtung für Prominente, für die Leute einzustehen, denen die Sonne nicht immer ins Gesicht scheint", erklärte er seine Position. Er als Trainer habe sowohl einen Bildungs- als auch einen Erziehungsauftrag. Deshalb habe er seinen Spielern unter anderem geraten, zur Bundestagswahl zu gehen.

Außerdem sollen Fußballer viel mehr reflektieren. "Zum Beispiel diese Aktion 'Common Goal', wo Profis ein Prozent ihres Gehalts abgeben, ist wunderbar und richtig", lobte Streich.

Badischer Dialekt als Markenzeichen

Er selbst wird immer wieder als "Gesicht des SC Freiburg" bezeichnet. Doch damit kann der Südbadener nichts anfangen: "Ich bin nicht das Gesicht des SC Freiburg. Ich möchte nicht immer ich, ich, ich sagen, damit werden die Trainer doch verrückt gemacht und bekommen nicht mehr den Boden unter die Füße." Er sehe sich als eine von vielen Konstanten des Klubs, der das außerordentliche Glück habe, so lange bei diesem Verein zu sein.

Dass der Übungsleiter den Verein so verkörpert, hängt auch mit seinem breiten, badischen Dialekt zusammen. Für Streich gibt es aber einen einfachten Grund, diesen Dialekt nicht abzustellen: "Wenn ich die ganze Zeit Standarddeutsch reden würde, müsste ich die ganze Zeit überlegen und könnte nicht mehr sprechen, was ich wirklich sagen möchte."

Auch wenn er sich gegen den Begriff "authentisch" wehrt, ist es doch genau das, was die Fans an ihm so schätzen.