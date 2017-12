VfB-Boss Dietrich hält an Top-Sechs-Ziel fest

Dietrich sieht den VfB langfristig im oberen Tabellendrittel

Der Präsident des VfB Stuttgart, Wolfgang Dietrich, geht trotz fünf Niederlagen in Folge vor der Winterpause zuversichtlich in die Rückrunde. Der 69-Jährige will sich nicht von seinen langfristigen Zielen abbringen lassen.

Der Unternehmer sieht den Verein in den nächsten fünf Jahren wieder unter den Top Sechs der Liga. "Ich halte Er­folg für plan­bar. Und ich halte nichts davon, lang­fris­ti­ge Ziele in Frage zu stel­len, wenn man sich ak­tu­ell in einer schwie­ri­gen Si­tua­ti­on be­fin­det", sagte er in einem Interview mit der "Bild".

In so einer schwierigen Situation ist das Team derzeit wieder. Im DFB-Pokal schieden die Schwaben gegen Mainz aus, in der Liga rutschten die Schwaben gefährlich nah an die Abstiegsränge.

Das Szenario eines erneuten Abstiegs wäre für den Präsidenten ein Nackenschlag. Dennoch ist der VfB "so stark, dass er so einen Tief­schlag weg­ste­cken könn­te. Einen er­neu­ten Ab­stieg möch­te ich mir nicht aus­ma­len, aber keine denk­ba­re Si­tua­ti­on darf uns von un­se­rem lang­fris­ti­gen Ziel ab­brin­gen", so Dietrich.

Gute Entwicklung der Mannschaft

Aus der nicht ganz zufriedenstellenden Hinrunde zieht der Funktionär trotzdem positive Schlüsse. Dietrich blickt der Rückrunde zuversichtlich entgegen: "Wir wur­den ja nicht ab­ge­früh­stückt. In mei­ner Wahr­neh­mung, und das ist auch ein Lob für den Trai­ner und sein Team, hat sich jeder Mann­schafts­teil ent­wi­ckelt."

Neben dem gesteckten Ziel, den Verein wieder zu einer Spitzenmannschaft zu machen, hat der ehrenamtliche Präsident noch andere Ziele: "Wir wol­len auf der Basis un­se­rer Wur­zeln in un­se­rer Hei­mat noch stär­ker wer­den. Wir wol­len die 100.000-Mit­glie­der-Mar­ke kna­cken und wir wol­len mög­lichst viele ehe­ma­li­ge Spie­ler wie­der zu VfBlern ma­chen."