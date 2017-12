Cenk Tosun vor Wechsel nach England

Cenk Tosun soll vor einem Wechsel zum FC Everton stehen

Der türkische Top-Torjäger Cenk Tosun steht offenbar kurz vor einem Wechsel auf die Insel. Der Stürmer ist vertraglich zwar noch bis 2019 an Besiktas gebunden, soll aber angeblich schon ab Januar das Trikot des FC Everton tragen.

Wie mehrere englische Medien übereinstimmend berichten, haben sich die Toffees mit dem türkischen Traditionsklub auf eine Ablösesumme in Höhe von rund 22 Millionen Euro geeinigt. Hinzukommen könnten Bonuszahlungen in Höhe von ca. fünf Millionen Euro. Schon am 1. Januar 2018 soll Tosun den Kontrakt bei seinem neuen Arbeitgeber unterschreiben. Die Toffees wollen den Torjäger angeblich bis 2022 an sich binden.

Mit dem türkischen Nationalspieler will der Klub aus Liverpool den Abgang von Romelu Lukaku kompensieren. Der Belgier verließ Everton im Sommer in Richtung Manchester und hinterließ eine Lücke, die der Verein bis heute nicht schließen konnte.

Tosun sorgte vor allem in der letzten Saison für Furore, als er Besiktas mit 20 Toren in 33 Liga-Spielen zur Meisterschaft schoss und zudem noch drei Mal in der Champions League traf. In der aktuellen Spielzeit steht der 26-Jährige nach 16 Einsätzen bei acht Liga-Toren. Dazu traf er in der Gruppenphase der Königsklasse vier Mal.