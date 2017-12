Schwitzen statt Urlaub: Buli-Vorbereitung beginnt

Frankfurt ist eines von drei Teams, das am Freitag in die Vorbereitung startet

Zwölf Tage nach dem Ende der Hinrunde starten die ersten Bundesliga-Klubs am Freitag in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte. Dabei bleibt dieses Mal eine relativ große Gruppe an Mannschaften in der Heimat.

Niko Kovac, Andre Breitenreiter und Manuel Baum geben ihren Profis kaum Zeit, um Weihnachtsspeck anzusetzen. Bereits am Freitag bitten die Übungsleiter von Eintracht Frankfurt, Hannover 96 und des FC Augsburg zum Trainingsauftakt, am 2. Januar ist dann bei allen 18 Bundesligisten die Schinderei wieder in vollem Gange.

Es gibt keine Alternative, denn schon am 12. Januar rollt der Ball wieder im Oberhaus, Weihnachtspause und Rückrunden-Vorbereitung fallen im WM-Jahr angesichts von nur 22 spielfreien Tagen äußerst knapp aus. "Das, was man in früheren Jahren Vorbereitungszeit genannt hat, ist vor dieser Rückrunde nicht mehr vorhanden", haderte zuletzt Bayern-Trainer Jupp Heynckes.

Der Rekordmeister und souveräne Tabellenführer aus München ist in diesem Jahr einer von nur zehn Klubs, die sich auf große Reise begeben. Während neun Ligarivalen zur Vorbereitung nach Spanien jetten, schlägt der FC Bayern wie in den vergangenen Jahren sein Trainingslager in Katar auf.

Bayern nur fünf Tage am Persischen Golf

Auf dem Gelände der Aspire Academy findet Heynckes ideale Bedingungen vor, um seine Spieler ab dem 2. Januar auf eine möglichst erfolgreiche Rückrunde in allen drei Wettbewerben vorzubereiten - allerdings nur für fünf Tage. Bereits am 7. Januar verlässt der Bayern-Tross den Persischen Golf schon wieder, denn nur weitere fünf Tage später eröffnet der FCB die Bundesliga-Rückrunde bei Bayer Leverkusen.

Die Werkself, Tabellenvierter nach 17 Spieltagen, gehört zur beachtlich großen Gruppe von acht Klubs, die in der kurzen Vorbereitung nicht noch Reisetage "verschenken" will und stattdessen auf den eigenen Plätzen trainiert.

Dass so viele Klubs zuhause bleiben, hat neben der Terminknappheit noch mindestens einen weiteren Grund: Die türkische Riviera, an der sich vor wenigen Jahren noch die halbe Liga für vergleichsweise kleines Geld Trainingsplätze und Hotels teilte, ist angesichts der dramatischen menschenrechtlichen Entwicklung unter Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan keine Option mehr für die Klubs.

Nur wenige Testspiele möglich

Unabhängig vom Ort der Vorbereitung haben alle Trainer ein zentrales Problem zu lösen: die individuelle Belastungssteuerung. Macht man zu wenig, läuft der Gegner davon. Überpowert ein Profi aber, drohen Verletzungen. Auch die Anzahl der taktischen Einheiten sowie der Testspiele bleibt in der kurzen Vorbereitung arg begrenzt.

Um im neuen Jahr nicht hinterherzuhecheln, fiel allerdings auch die Erholungsphase minimalistisch aus. "Es ist keine Pause, in der sich die Jungs erst mal zehn Tage an den Strand oder unter den Baum legen oder viel Kaiserschmarrn essen können", sagte Werder-Coach Kohfeldt mit einem Augenzwinkern.