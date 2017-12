Rapid-Trainingslager wieder in Benidorm

Die Rapidler werden wieder im spanischen Benidorm schwitzen

Der SK Rapid hat seinen Fahrplan durch die Wintervorbereitung 2018 fixiert. Das Trainingslager findet wieder im spanischen Urlaubsort Benidorm an der Costa Blanca statt.

Zum zweiten Mal in Folge wird Rapid für das Winter-Trainingslager an die spanische Mittelmeerküste reisen. Der Urlaub endet für Kapitän Stefan Schwab und Co. bereits am 3. Jänner, während der folgenden Tage stehen diverse Leistungstests und Einheiten in der Kraftkammer auf dem Programm.

Offizieller Trainingsstart ist Montag, der 8. Jänner, eine Woche später erfolgt die Abreise nach Benidorm. Dort ist es im Winter für gewöhnlich ruhig, im Sommer verwandelt sich der Küstenort eineinhalb Autostunden südlich von Valencia jedoch regelmäßig in einen echten Party-Hotspot.

Rapid testet gegen zwei Erstligisten aus Tschechien

Rapid wird im Jänner zehn Tage an der Costa Blanca trainieren und kennt sich dort bereits bestens aus. Schon im vorigen Jahr, damals noch unter Ex-Coach Damir Canadi, bereiteten sich die Hütteldorfer dort auf das Frühjahr vor.

Auch zwei Freundschaftsspiele haben die Wiener bereits fixiert: Am 13. Jänner (14:30 Uhr) ist der tschechische Cupsieger FASTAV Zlín auf den Trainingsplätzen des Ernst-Happel-Stadions zu Gast und am 28. Jänner (14:00 Uhr) testet die Mannschaft von Goran Djuricin dort gegen den 1. FC Slovácko, ebenfalls aus Tschechiens erster Liga.

