RB mit Mega-Gebot für Gladbach-Profi?

Reece Oxford soll vor einem Wechsel zu RB Leipzig stehen

Reece Oxford konnte nach seiner Leihe vom West Ham United zu Borussia Mönchengladbach noch nicht vollends überzeugen. Dennoch steht der Defensivspezialist jetzt vor einem spektakulären Wechsel zu einem anderen Bundesligisten.

Die Zeit von Reece Oxford im Trikot von Borussia Mönchengladbach neigt sich offenbar dem Ende entgegen. Wie die "BBC" berichtet, steht das Talent vor einer Rückkehr zu West Ham United - um postwendend in die Bundesliga zurückgereicht zu werden.

Informationen des Senders zufolge wird der Youngster, der lediglich drei Bundesligaspiele in der laufenden Saison für Gladbach absolvierte, noch in diesem Winter nach Leipzig verkauft. Die Sachsen sind demnach bereit, stolze 19 Millionen Euro in Richtung London zu überweisen.

Einigkeit nur noch Formsache?

Laut englischen Medien können die Hammers den ausgeliehenen Engländer sofort vom Niederrhein zurückholen, da der Abwehrspieler nicht auf die vorher vereinbarte Mindest-Einsatzzahl von sieben Partien im Gladbach-Trikot kommt.

West Ham hat einem Verkauf wohl schon zugestimmt. Bereits 2016 sollen Ralf Rangnick und Co. intensiv um das 19-Jährige Talent gebuhlt haben.

"Es laufen Sondierungsgespräche. Warten wir mal ab", wurde Gladbach-Sportdirektor Max Eberl angesprochen auf die Oxford-Personalie im "kicker" zitiert. Aktuell scheinen die Mannen vom Niederrhein den Kampf um den Abwehrspieler aber verloren zu haben.