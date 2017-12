Ronaldo über Barca: "Alle schlecht behandelt"

Ronaldo hat deutlich Stellung bezogen

Der ehemalige Weltklasse-Torjäger Ronaldo hat scharf gegen seinen ehemaligen Klub FC Barcelona geschossen. Besonders der katalanische Umgang mit brasilianischen Spielern ist der Stürmer-Legende ein Dorn im Auge.

"Barcelona hatte mit brasilianischen Spielern immer Probleme: Neymar, Romario, Ronaldinho", sagte Ronaldo in einem Interview dem TV-Sender "Esporte Interativo".

Weiter wettert der ehemalige WM-Rekordtorjäger (15 Tore), der in der Saison 1996/97 ein Jahr für die Blaugranas kickte: "Wir wurden vom Verein am Ende alle schlecht behandelt – ungeachtet unserer Leistungen und unserer Hingabe." Kein Wunder also, dass es den Stürmer schnell weiter zu Inter Mailand zog.

Mit Real verbunden

Überhaupt verlebte "Il Fenomeno" seine größte Zeit beim großen Barca-Rivalen Real Madrid. "Ich war viel glücklicher und fühlte mich Real mehr verbunden", schwärmt Ronaldo noch heute.

Insgesamt fünf Spielzeiten (2002-2007) ging der zweifache Weltmeister für die Königlichen auf Torejagd. Zusammen mit Zinédine Zidane, Luis Figo, Roberto Carlos und Co. bildete Ronaldo eine beeindruckende Star-Ansammlung, die von der Presse ehrfürchtig "die Galaktischen" getauft wurde.