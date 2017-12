Zieht es Schürrle vom BVB auf die Insel?

André Schürrle (v.) hat wohl keine Zukunft in Dortmund

Fußball-Weltmeister André Schürrle steht offenbar auch beim englischen Erstligisten West Ham United auf dem Zettel. In Dortmund konnte der 27-Jährige zuletzt nur selten überzeugen.

Wie der "Guardian" berichtet, möchte der Londoner Traditionsklub den Flügelstürmer von Borussia Dortmund in der Winter-Transferperiode bis zum Saisonende ausleihen. Zuletzt hatten die "Ruhr Nachrichten" von einem Interesse des Bundesliga-Aufsteigers VfB Stuttgart an Schürrle berichtet.

"Ich bin mit unserem Spirit zufrieden, und ich denke, es gibt einen größeren Hunger und Willen, aber es fehlt uns an Qualität", sagte der neue Hammers-Teammanager David Moyes zuletzt.

Berater: "Schürrle will spielen"

Schürrles Berater Ingo Haspel hatte in der vergangenen Woche bei "Sky" angedeutet, dass ein vorübergehender Wechsel seines Klienten auch mit Blick auf die WM 2018 in Russland in Arbeit sei. "Grundsätzlich will Andre so viel wie möglich spielen, und wenn die Spielzeit nicht gewährleistet ist, dann wäre es geradezu fahrlässig, nicht darüber nachzudenken, wie die Zukunft da aussehen kann und wo man mehr Spielzeit bekommt."

Schürrle spielte bereits von 2013 bis Ende 2015 für den FC Chelsea in der Premier League. In der laufenden Bundesliga-Saison kam der frühere Mainzer, Leverkusener und Wolfsburger auch aufgrund von Verletzungsproblemen für den BVB nur auf 339 Einsatzminuten. In seinen knapp eineinhalb Jahren in Dortmund kam Schürrle, Vorlagengeber zum Siegtor durch Mario Götze im WM-Finale 2014, auf nur 19 Einsätze in der Bundesliga.