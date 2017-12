Xavi adelt De Bruyne als Citys Messi

Xavi hat zu einem spektakulären Vergleich gegriffen

Der große Mittelfeldstratege Xavi hat zu einer wahre Lobeshymne auf Kevin de Bruyne von Manchester City und dessen Teammanager Pep Guardiola angesetzt.

"Peps Mannschaften gewinnen als Einheit, aber selbst die besten Teams brauchen Spieler, an denen sie sich orientieren, wenn sie etwas Besonderes brauchen", sagte Xavi dem englischen "Mirror" und schob anerkennend hinterher: "In Barcelona hatten wir Messi dafür. Und Manchester City hat De Bruyne für so etwas."

Weiter war die Barca-Legende voll des Lobes für den Belgier. "Immer, wenn er den Ball hat, hat man das Gefühl, dass er etwas Besonderes damit anstellt", so der Spanier. Aber auch die gesamte City-Mannschaft erinnert Xavi an den FC Barcelona. "City spielt mit Barcelona-DNA, aber das ist keine Überraschung. Pep hat Barcelona-DNA, er überträgt sie auf City."

Für den großen Erfolg von Manchester City, das zuletzt 18 Ligaspiele infolge gewinnen konnte, macht der Weltmeister von 2010 ohnehin Pep Guardiola verantwortlich, der zusammen mit Xavi große Erfolge bei den Blaugranas feierte. "Manchester City ist aktuell das Team in Europa und Guardiola ist dafür verantwortlich. Die Siegesserie hält vor allem, weil Guardiola von Siegen besessen ist."