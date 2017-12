Eintracht Frankfurt trauert um ersten BuLi-Torschützen

Lothar Schämer (re.) erzielte das erste Bundesligator für Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt trauert um Lothar Schämer, den ersten Bundesliga-Torschützen der Hessen. Wie der Verein auf seiner Homepage vermeldete, starb Schämer bereits am vergangenen Mittwoch im Alter von 77 Jahren.

Beim 1:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern erzielte der im heute tschechischen Otovice (Ottowitz) geborene Schämer am 24 August 1963 in der 40. Minute am ersten Spieltag der neugegründeten Fußball-Bundesliga den Ausgleich für die Adlerträger und trug sich damit in die Eintracht-Geschichtsbücher ein.

344 Pflichtspiele, davon 216 Bundesliga-Einsätze, absolvierte Schämer - zunächst Stürmer, später als Verteidiger aktiv - für die Hessen, für die er von 1960 bis 1973 spielte. Vor und nach seiner Karriere als Profi schnürte er für seinen südhessischen Heimatverein SV Erzhausen die Fußballschuhe, die er erst 1985, im Alter von 45 Jahren, endgültig an den Nagel hing.