Hummels definiert Saisonziele des FCB neu

Mats Hummels traut seinen Bayern in der Champions League einiges zu

Nach dem durchwachsenen Saisonstart ist der FC Bayern unter Trainer Jupp Heynckes in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Für Mats Hummels Grund genug, die Saisonziele des deutschen Rekordmeisters neu zu definieren.

Mittlerweile sehe er für den FC Bayern unter anderem in der Champions League "wieder richtig gute Chancen", sagte der Innenverteidiger im Interview mit "fcbayern.com". Chancen, die zu Beginn der Saison unter Ex-Trainer Carlo Ancelotti offenbar nicht sonderlich groß waren.

"Damit meine ich immer das Halbfinale, ab dann sind viele Kleinigkeiten entscheidend", vermied es der deutsche Nationalspieler allerdings, den Begriff "Champions-League-Sieg" in den Mund zu nehmen.

Mit Besiktas habe der FCB ein Achtelfinal-Los gezogen, "das schwer ist, bei dem wir aber dennoch favorisiert sind", so der 29-Jährige, für den es in den Runden danach auch "um Losglück und Tagesform" geht. "Aber wir haben die nötige Form, um wieder über das Halbfinale sprechen zu können", ist Hummels überzeugt.

"Ich sage vor jeder Saison, dass ich 102 Punkte holen will"

Ganz ähnlich bewertete Hummels die Auslosung der Gruppen zur Fußball-Weltmeisterschaft, bei der das DFB Team in der Vorrunde auf Schweden, Mexiko und Südkorea trifft. "Ich war etwas überrascht, dass einige von Losglück gesprochen haben. Ich sehe das anders. Ich glaube, wir haben wirklich eine schwierige Gruppe erwischt", warnte der Abwehrspieler davor, die Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. Er sehe in der Gruppe "keinen einzigen schwachen Gegner".

Dass ein Weiterkommen dennoch oberste Priorität hat, versteht sich von selbst. Allein, um schon seine eigenen Ansprüche zu erfüllen. Er erwarte schließlich von sich, dass er in keinem Spiel Fehler mache. "Das ist der Optimalfall. Ich sage auch vor jeder Saison, dass ich 102 Punkte holen will. Klar wird das nie passieren. Aber auf diesem Niveau sollte man den Anspruch an sich selbst haben, dass man nicht einverstanden ist, wenn man Fehler macht", erklärte Hummels.

"Mit Cassano hatte ich riesengroße Probleme"

Ein Spiel, bei dem sein Plan ganz und gar nicht aufging, war das EM-Halbfinale 2012 gegen Italien (1:2). Für Hummels eine Partie, die er am liebsten vergessen würde. "Weniger, weil ich die Flanke, die dann zum Tor geführt hat, nicht verhindert habe, sondern das ganze Spiel", gestand der Nationalspieler.

"Mit Cassano hatte ich riesengroße Probleme. Interessanterweise gar nicht mit Balotelli, der hat zwar zwei Tore gemacht, aber im Eins-Gegen-Eins war das OK gegen ihn. Cassano hingegen hat mich mit seiner unkonventionellen Spielweise vor große Probleme gestellt. Das ist ein Spiel, das mich ärgert", blickte der 62-fache Nationalspieler auf eines seiner schwächsten Spiele im Dress der deutschen Nationalmannschaft zurück.