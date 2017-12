Calhanoglu verhindert nächste Milan-Pleite

Hakan Calhanoglu hat dem AC Mailand einen Punkt gerettet

Ex-Bundesligastar Hakan Calhanoglu hat den AC Mailand in der italienischen Serie A vor der nächsten Pleite bewahrt. Der ehemalige Hamburger und Leverkusener rettete seinem Team im Ligaspiel gegen den AC Florenz beim 1:1 mit seinem Tor in der 74. Minute einen Punkt.

Calhanoglu, der zuvor 53 Minuten lang auf der Bank saß, leitete seinen 1:1-Ausgleichstreffer mit einer Spielverlagerung auf die rechte Seite selbst ein. Den anschließenden Torschuss ließ Florenz-Keeper Marco Sportiello zur Seite prallen, so dass der durchgestartete türkische Nationalspieler den Ball aus wenigen Metern nur noch über die Linie drücken musste.

Drei Minuten zuvor hatte Giovanni Simeone, Sohn von Atlético-Trainer Diego Simeone, die Fiorentina mit einem Kopfball aus kurzer Distanz mit 1:0 in Führung gebracht.

Das 18 Jahre alte Torwart-Talent Gianluigi Donnarumma sicherte Milan mit zahlreichen Paraden in seinem 100. Spiel für die Rossoneri das Unentschieden. Ein Extra-Lob des Trainers Gennaro Gattuso verdiente sich jedoch Calhanoglu, der trotz der Milan-Krise in dieser Saison nur selten zur Stammformation gehört hat. "Calhanoglu hat seine Einstellung, Leidenschaft und Begierde wiedergefunden", sagte Gattuso.

Durch das Remis schob sich der kriselnde Klub aus Mailand (25 Punkte), der in der Liga zuletzt zwei Pleiten in Folge kassierte, in der Tabelle zumindest vorübergehend auf den neunten Platz vor. Florenz bleibt mit 27 Zählern Tabellensechster.