Nach Euro-Schmach: BDFL-Vize warnt deutsche Klubs

Manfred Schaub sieht im deutschen Fußball Nachholbedarf

In die Debatte um die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Klubs hat sich der Bund Deutscher Fußballlehrer (BDFL) eingeschaltet.

BDFL-Vizepräsident Manfred Schaub warnte vor einem zunehmenden Mangel in jüngeren Spielergenerationen an Vielseitigkeit und Risikofreude. "In diesem Bereich haben einige der internationalen Gegner die Nase vorn", erklärte Schaub in seinem Silvester veröffentlichten Fazit des abgelaufenen Jahres 2017.

Die Mängel sind aus Schaubs Sicht der Preis für "die großartige taktische Schulung und die erhebliche Verbesserung des Passspiels". Denn "diese so stringente Ausrichtung ging gleichzeitig auf Kosten der Flexibilität und der Risikobereitschaft im '1 gegen 1', in dem uns heute gerade in den Spitzenspielen der Vereinsmannschaften auf europäischer Ebene öfter mal die Kreativität und Überraschung fehlen, mit denen ein Spiel auf Augenhöhe auch mal durch eine Einzelaktion entschieden werden kann", konstatierte Schaub.

Seine Schlussfolgerung: "Da haben wir auch im Training und im Aufbau Nachholbedarf."