Goretzka zum FCB? Schalke weiß von nichts

Spielt Leon Goretzka (li.) in der kommenden Saison für den FC Bayern?

Die Zukunft von Schalkes Leon Goretzka ist offiziell noch immer ungeklärt. In der ersten Januar-Hälfte will der Nationalspieler verkünden, wo er in der kommenden Saison spielt. Einige Medien behaupteten zuletzt, der 22-Jährige würde zum FC Bayern München wechseln. Doch die Verantwortlichen des FC Schalke 04 geben sich bislang ahnungslos.

"Leon hat uns bislang nicht darüber informiert, dass er sich zu einem Wechsel entschieden hat", erklärte Sportvorstand Christian Heidel gegenüber "Sport1" und fügte hinzu: "Ich vertraue Leon und seinem Berater, mit dem ich noch gestern in Kontakt war."

Am Sonntag hatten die spanische "Marca" sowie "SportBild" berichtet, dass sich Leon Goretzka gegen ein Engagement beim FC Barcelona und Real Madrid entschieden hat und sich im Sommer 2018 stattdessen dem deutschen Rekordmeister anschließen wird. Die "Marca" beruft sich dabei auf Quellen aus dem engeren Umfeld der beiden spanischen Spitzenklubs.

Angeblich haben sich die spanischen Schwergewichte in den vergangenen Tagen und Wochen nach der Verfügbarkeit des Ex-Bochumers erkundigt und dabei herausgefunden, dass Goretzka gar nicht mehr auf dem Markt ist und nach der WM ablösefrei zum FC Bayern wechseln wird. Nach dem Statement Christian Heidels scheint die Sachlage allerdings noch nicht geklärt zu sein.

Kurz vor Weihnachten unterstrich der Manager der Königsblauen zudem, beim Vertrag des Mittelfeld-Motors "ans finanzielle Limit" gehen zu wollen, aber ausdrücklich auch "nicht über das Limit hinweg". Medienberichten zufolge sollen die Knappen ihrem Hoffnungsträger für eine Vertragsverlängerung ein künftiges Jahresgehalt von zehn Millionen Euro angeboten haben.

Goretzka auf der Suche nach "dem nächsten Schritt"

In den letzten Tagen nahmen auch die englischen Gazetten das Thema Goretzka vermehrt auf und schrieben von einem möglichen Wechsel des Deutschen zum FC Liverpool. Auch der FC Arsenal wurde immer wieder als Abnehmer gehandelt.

Goretzka selbst äußerte sich Anfang Dezember konkret über seine Pläne und erklärte: "Ich bin in der finalen Phase. Ich habe mir keine Deadline gesetzt, aber es wird nicht noch tief in den Januar reingehen." Um Geld gehe es ihm dabei nicht, betonte der 22-Jährige. "Es ist nicht so, dass wir noch in irgendwelchen Verhandlungen über irgendwelche Zahlen sprechen. Ich muss für mich selbst herausfinden, was für mich der nächste Schritt sein soll."