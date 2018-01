HSV und Werder beenden Winterpause

Die Hamburger Spieler werden sich in Spanien auf die Rückrunde vorbereiten

Für die Fußball-Bundesligisten Hamburger SV und Werder Bremen ist die Winterpause beendet.

Beide Nordklubs reisten am Neujahrstag direkt aus dem wegen der Fußball-WM in Russland diesmal stark verkürzten Weihnachtsurlaub kommend in ihre Trainingslager.

Der HSV jettete per Charter ins andalusische Jerez de la Frontera, Werder reiste in das von dort rund 600 Kilometer entfernte Städtchen Algorfa in der Provinz Alicante.

Auf die beiden Nordlichter wartet eine intensive Rückrunde. Die Rothosen stehen auf dem vorletzten Tabellenplatz und befinden sich damit auf den Abstiegsrängen. Auch Werder residiert nur einen Platz davor auf dem Relegationsrang und zittert um den Klassenerhalt.

Neben Bremen und Hamburg startet auch der FC Schalke 04 mit seiner Rückrunden-Vorbereitung in Spanien. Die Königsblauen bereiten sich im Badeort Benidorm auf die am 12. Januar beginnende Rückrunde vor.