Bayern-Trainingslager: Nur drei Stars fehlen

Jupp Heynckes kann beinahe auf die volle Kapelle zurückgreifen

Die Festtage sind vorbei, das neue Jahr hat begonnen und der FC Bayern München macht sich auf die Reise nach Katar, um sich für die erneute Titelverteidigung in der Fußball-Bundesliga vorzubereiten. Vom 2. bis zum 7. Januar lässt Trainer Jupp Heynckes seine Schützlinge schwitzen.

25 Akteure nimmt der 72-Jährige mit nach Doha, wo der deutsche Rekordmeister bereits zum achten Mal in Folge seine Zelte aufschlägt. Das Trainingslager im WM-Gastgeberland von 2022 bringt dem deutschen Rekordmeister immer wieder Kritik ein.

Zu diesen Vorbehalten nimmt Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge in der Münchner "tz" Stellung: "Außenminister Sigmar Gabriel hat mir neulich bestätigt, dass sich die Situation der Arbeiter in Katar durch den Fußball verbessert habe, auch wenn sie natürlich immer noch besser werden könne. Der FC Bayern steuert hier als ein Vertreter der gesamten Fußballfamilie seinen Teil bei. Unsere Partner in Doha kennen auch unsere Überzeugungen. Darüber sprechen wir vertraulich, und mit jedem Gespräch wächst ein Stück Vertrauen. Das ist die Voraussetzung für Veränderung."

Dieses Mal mit dabei auf dem Rasen: Winter-Neuzugang Sandro Wagner von der TSG 1899 Hoffenheim sowie die Nachwuchs-Kicker Ron-Thorben Hoffman und Lukas Hoffmann aus der U19. Auch die Bayern-Amateure Niklas Dorsch, Marco Friedl und Felix Götze dürfen mittrainieren.

Ausfälle gibt es nur wenige zu vermelden. Der Langzeitverletzte Manuel Neuer (Mittelfußbruch) bleibt genauso in München wie Ersatzkeeper Christian Früchtl (Bänderriss) und Thiago (Muskelverletzung).

Salihamidzic verspricht Schweißperlen

"Wir werden dort richtig gut arbeiten. Es ist keine lange Vorbereitungszeit, aber wir werden sie nutzen, um gut in die Rückrunde zu starten", erklärte Geburtstagskind Hasan Salihamidzic, der am ersten Tag des neuen Jahres seinen 41. Jahrestag feiert.

Sobald die Bayern-Profis auf dem Gelände der Aspire Academy for Sports Excellence aufschlagen, geht es auch sofort auf den Trainingsplatz. Heynckes hat bereits für den Tag der Ankunft ein erstes Training angesetzt. Die Zeit drängt. Bereits am 12.01.2018 starten die Bayern in Leverkusen in die Rückrunde (20:30 Uhr).

Zuvor ist allerdings ein Testspiel in Doha angesetzt. Auf dem Aspire-Gelände treten die FCB-Profis gegen Al-Ahli SC an, einen Klub der Qatar Stars League (6. Januar, 17 Uhr/Ortszeit).

Der Kader des FC Bayern München für das Trainingslager im Überblick: