Ohne Ausstiegsklausel! Arnold verlängert beim VfL

Bleibt bis 2022 beim VfL Wolfsburg: Maximilian Arnold

Maximilian Arnold hat seinen ursprünglich bis 2020 laufenden Vertrag beim VfL Wolfsburg um zwei Jahre verlängert und bleibt den Wölfen nun bis 2022 erhalten. Eine Ausstiegsklausel soll das neue Arbeitspapier des 23-Jährigen nicht enthalten. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Neujahrstag mit.

Arnold spielt bereits seit der Jugend beim niedersächsischen Klub und feierte 2011 im Alter von 17 Jahren sein Debüt im deutschen Oberhaus.

"Die vorzeitige und langfristige Vertragsverlängerung mit Maximilian Arnold dokumentiert das gegenseitige Vertrauen und die gemeinsamen Ambitionen. Der VfL ist Maximilians Ausbildungsverein und er hat schon Höhen wie Vize-Meisterschaft und Pokalsieg, aber auch Tiefen wie den Abstiegskampf in der vergangenen Saison miterlebt", sagte Sportdirektor Olaf Rebbe und fügte an: "Jetzt möchte Maximilian Arnold mit dem VfL Wolfsburg die nächste Entwicklungsstufe erreichen, darüber freuen wir uns sehr."

Auch der zentrale Mittelfeldspieler zeigte sich erfreut über die weitere Zusammenarbeit. "Ich bin glücklich, meinen Vertrag beim VfL vorzeitig verlängern zu können. In Wolfsburg bin ich zum Bundesliga-Spieler gereift und möchte hier in Zukunft weitere Entwicklungsschritte gehen", betonte Arnold und fügte an: "Dass der Verein weiter auf mich setzt, ist für mich ein großer Vertrauensbeweis. Dieses Vertrauen möchte ich gerne zurückzahlen."

In 176 Pflichtspielen für die Grün-Weißen erzielte Arnold 23 Tore und legte zudem 13 Treffer für seine Mitspieler auf.