Weigl über Grüppchen und Stöger

Julian Weigl (li.) ist überzeugt von der Stärke des BVB

Ein früher Sprung auf den ersten Platz, ein wilder Absturz, ein Trainerwechsel, Erholung in der Liga, Aus im Pokal: Borussia Dortmund hat in dieser Saison bereits einiges mitgemacht. Mittendrin Julian Weigl, der aufgrund seines Bruchs im Sprunggelenk erst mit leichter Verspätung ins Geschehen eingreifen konnte.

"Tabellarisch ist alles in Ordnung - auch weil die anderen Teams mitgespielt und sich gegenseitig Punkte weggenommen haben", erklärte der Mittelfeldmann im "kicker" und fügte an: "Trotzdem bleibt es unerklärlich, wie wir nach einem solchen Start so abstürzen konnten."

In den Medien wurden zuletzt Gerüchte laut, es hätte Risse innerhalb der Mannschaft gegeben. Der 22-Jährige will davon nichts wissen. "Ich kann [...] keine großen Grüppchen erkennen, von denen ich zuletzt öfter mal gelesen habe. Aber wir werden darüber trotzdem im Trainingslager sprechen", versprach der defensive Mittelfeldspieler und blickte nach vorn: "Wir haben eine gute Mannschaft und können gut als Team funktionieren. Das haben wir schon oft gezeigt."

Weigl selbst will sich weiter aktiv einbringen und voranmarschieren, so gut es ihm möglich ist. "Ich werde immer versuchen, Verantwortung zu übernehmen. Das bringt meine Position auch mit sich. Ich habe mich noch nie gescheut, den Mund aufzumachen", erklärte der Mann, der 2015 von 1860 München kam. Auch neben dem Platz versuche er jederzeit, Verantwortung zu übernehmen. "Aber da bin ich sicher noch nicht der Leitwolf", sagte der BVB-Profi und versprach: "Aber ich kann in diese Rolle hineinwachsen."

Neue Freiheit unter Stöger

Wenn Weigl auf dem Rasen steht, hat er am liebsten die Freiheit, sich vor der Abwehrkette zu bewegen. Während er unter Ex-Coach Peter Bosz in seinem Aktionsradius noch eingeschränkt war, sieht es unter dem neuen Trainer anders aus. "Natürlich bekomme ich auch von Peter Stöger Anweisungen, wo ich mich zumeist aufhalten soll", erklärte der 22-Jährige: "Aber es gibt auch viele Situationen, in denen er sagt, das könne ich instinktiv entscheiden und mich etwas tiefer fallen lassen. Genau das ist mein Spiel."

Deshalb fühle er sich zur Zeit auch so wohl und habe so viel Spaß auf dem Platz. Ganz allgemein hat Weigl nur lobende Worte für den Österreicher über. "Er hat an den richtigen Stellschrauben gedreht und dadurch vor allem den Jungs hinten Sicherheit zurückgegeben. Er hat uns klar gesagt, wann wir pressen und wann wir uns zurückfallen lassen sollen." Der Druck, nicht immer nach vorn schieben zu müssen, habe der Defensive Sicherheit gegeben. "Das ist der Schlüssel, warum wir zuletzt stabiler aufgetreten sind", verriet er.



Weigl (li.) schied mit dem BVB in München aus dem DFB-Pokal aus

Kampfansage an S04

Mit Blick auf den Reviernachbarn lügen die nackten Zahlen allerdings nicht, so viel steht fest: Während Borussia Dortmund die Hinrunde nur auf dem dritten Tabellenrang abgeschlossen hat, steht der FC Schalke 04 auf dem zweiten Platz und durfte sich als Vize-Herbstmeister feiern lassen.

Doch geht es nach Weigl werden sich die Verhältnisse bis zum Ende der Saison umkehren. "Man muss anerkennen, dass sie eine gute Hinrunde gespielt haben", sagte der BVB-Motor und fügte an: "Aber dass es unser Ziel ist, am Ende der Saison wieder vor ihnen zu stehen, ist ja klar."

Nach zwei Bundesliga-Siegen in Folge gegen Mainz (2:0) und Hoffenheim (2:1) gerieten die Schwarzgelben zuletzt unter Stöger wieder in ruhigeres Fahrwasser. Deshalb ist Weigl auch der festen Meinung, dass die Borussia die Königsblauen noch überflügeln können. "Ich bin überzeugt davon, dass wir das schaffen. Wir haben meiner Meinung nach die bessere Mannschaft", betonte der 22-Jährige und gab die Marschrichtung vor: "Das müssen wir auf dem Platz auch beweisen."

Viermal Comeback-Power

Für die Rückrunde habe er einfach "ein gutes Gefühl", so Weigl, der dabei vor allem auf die Rückkehr etlicher Leistungsträger setzt. "Mario Götze, Gonzalo Castro, Lukasz Piszczek, hoffentlich schon bald auch Marco Reus", zählte der Defensivspezialist die Hoffnungsträger auf.

Er selbst möchte ein wichtiger Teil des Teams bleiben und hofft, seine Fußverletzung komplett überwunden zu haben. "Die Pause war wichtig", blickte Weigl zurück auf die freien Tage rund um Weihnachten und Neujahr. "Ich war im Sommer das erste Mal schwerer verletzt. Danach gab es eine Zeit, in der ich nicht in Tritt gekommen bin. Das war eine neue Erfahrung, die ich auch mental erst einmal verarbeiten musste", gab der 22-Jährige zu. "Ich habe jetzt drei ordentliche Spiele gemacht. Daran möchte ich in der Rückrunde anknüpfen."