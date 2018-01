Lucky Punch! Liverpool weiter auf CL-Kurs

Später Jubel beim FC Liverpool

In allerletzter Minute hat der FC Liverpool einen Fehlstart ins neue Jahr verhindert. Dank Matchwinner Ragnar Klavan siegten die Reds am 22. Spieltag bei Überraschungsteam FC Burnley mit 2:1 (0:0) und festigten den vierten Tabellenplatz.

Der ehemalige Augsburger war bei einer Standardsituation wenige Sekunden vor dem Schlusspfiff mit dem Kopf zur Stelle. Liverpool war bei Wind und Regen im Turf Moor zunächst durch Sadio Mané (61. Minute) in Führung gegangen, ehe Johann Gudmundsson (88.) der umjubelte Ausgleich für die Clarets gelang.

"Ob wir den Sieg verdient haben? Ist mir egal. Wir haben die drei Punkte eingesackt. Sechs Punkte in zwei Tagen - das habe ich noch nie erlebt", freute sich LFC-Coach Jürgen Klopp nur 48 Stunden nach dem 2:1-Erfolg gegen Leicester City.

Der 50-Jährige hatte auf seinen angeschlagenen Superstar Mohamed Salah, der in der Premier League schon 17 Saisontore erzielt hat, verzichten müssen. Auch der weiter vom FC Barcelona umworbene Philippe Coutinho und Neuzugang Virgil van Dijk standen nicht im Reds-Kader. Für den Abwehrspieler, der für die Rekordsumme von rund 84 Millionen Euro verpflichtet worden war, fehlte noch die Spielgenehmigung.

Liverpool liegt mit nun 44 Punkten sicher auf Champions-League-Rang vier, Verfolger FC Arsenal (38) steht am Mittwoch gegen den zweitplatzierten FC Chelsea (45) damit unter Druck. An der Spitze zieht Manchester City (59), das am Dienstag gegen den FC Watford antritt, weiter einsam seine Kreise.

In der unteren Tabellenhälfte wartet Aufsteiger Huddersfield Town (24) derweil seit vier Spielen auf einen Sieg. Die Mannschaft des deutschen Teammanagers David Wagner unterlag in Leicester mit 0:3 (0:0), hat als Elfter aber noch sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze.