Berater klagt an: "Schürrle zu negativ bewertet"

André Schürrle kommt beim BVB nicht in Fahrt

Seit seinem Wechsel vom VfL Wolfsburg zu Borussia Dortmund läuft es für André Schürrle nicht rund. Zuletzt musste der Weltmeister für seine Leistung harsche Kritik einstecken. Sein Berater Ingo Haspel kann das überhaupt nicht nachvollziehen.

"André wird mir insgesamt viel zu negativ bewertet, teilweise unter der Gürtellinie und meistens von Personen, die André überhaupt nicht persönlich kennen", bemängelte Haspel in einem Interview mit "Sport1" und betonte: "Kritik, die sachlich und inhaltlich gut recherchiert ist, ist grundsätzlich kein Problem."

Laut des Beraters werde "zu viel in einen Topf geworfen" und die "Fakten oft verdreht", sodass nur "negative Dinge" stehen bleiben.

Dass Schürrle derzeit seinen Ansprüchen hinterherläuft, hat für Haspel einen eindeutigen Grund: Seine häufigen Verletzungen. "Für mich sind sie ursächlich für seine derzeitige Rolle im Team, wenig von Beginn an zu spielen - für andere vielleicht nicht", erklärte der Berater und ergänzte: "Wenn ein Spieler immer wieder mit kleinen und größeren Verletzungen zurückgeworfen wird, dann wird es für ihn immer schwieriger und er muss noch mehr trainieren."

Gerade die Tatsache, dass Schürrle zu Beginn dieser Spielzeit nicht fit war, ist für Haspel ausschlaggebend: "Zu Beginn dieser Saison hat sich in Dortmund die Mannschaft gefunden und dann ist es eben nicht so einfach wieder ins Team zu kommen."

Dementi für Insel-Spekulationen

Der Stürmer stand in dieser Saison in allen Wettbewerben erst acht Mal für den BVB auf dem Platz, davon nur bei zwei Partien in der Startelf. Eine Tatsache, die den 27-Jährigen dazu bewege könnte, die Schwarz-Gelben zu verlassen.

"André braucht Einsatzzeiten, um das Vertrauen in die eigenen Stärken wieder zu erlangen", gab auch Haspel zu: "Ich sehe nur so eine Chance, dass André wieder einen Schritt nach vorne macht und sein altes Level erreicht. Wenn das mit dem nötigen Vertrauen und Einsatzzeiten beim BVB möglich ist, dann gerne dort."

Zuletzt kursierten Gerüchte in den Medien, Schürrle stehe kurz vor einem Wechsel zum VfB Stuttgart. "Es gab keine Anfrage und auch keinen Kontakt zum VfB. Alle Meldungen in den Medien waren lediglich Spekulationen - nichts davon stimmte", dementierte Haspel. Auch von dem angeblichen Interesse von der Insel weiß der Berater nichts: "Auch im Fall von West Ham sind es nur Gerüchte und Spekulationen - ich weiß von keiner Anfrage dieses Klubs.