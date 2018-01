Trainingsauftakt in Köln - Bittencourt fehlt länger

Leonardo Bittencourt muss unters Messer

Leonardo Bittencourt wird dem abgeschlagenen Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Köln voraussichtlich vier bis sechs Wochen fehlen.

Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler wird nach Angaben des neuen Cheftrainers Stefan Ruthenbeck am Mittwoch im Adduktorenbereich operiert.

Die Kölner nahmen am Nachmittag ohne Bittencourt und die ebenso verletzten Jhon Córdoba, Marcel Risse, Jannes Horn, Dominic Maroh, Thomas Kessler und Joao Queiros mit einem Laktattest die Vorbereitung auf die Rückrunde auf.

Dagegen war Offensiv-Neuzugang Simon Terodde ebenso dabei wie Jonas Hector, Claudio Pizarro, Sehrou Guirassy, Simon Zoller und Nikolas Nartey.

Nach der schlechtesten Hinrunde der Kölner Bundesliga-Historie mit nur sechs Punkten hatte Abwehrboss Maroh ein Aufbäumen angekündigt. "Jetzt werden wir versuchen, etwas zu schaffen, das extrem schwierig ist und fast schon ans Unmögliche grenzt", so der 30-Jährige.

Ruthenbeck will Derby "auf Teufel komm raus gewinnen"

Der Effzeh verzichtet wegen der kurzen Winterpause auf ein Trainingslager. Am Wochenende nehmen die Rheinländer an einem Blitzturnier in Bielefeld teil. Zum Rückrundenauftakt erwarten die Kölner im rheinischen Derby am 14. Januar Borussia Mönchengladbach.

"Wir bereiten uns jetzt zwei Wochen auf Mönchengladbach vor, wir wollen dieses Spiel auf Teufel komm raus gewinnen", sagte Ruthenbeck: "Mit einem Sieg könnte man für Euphorie sorgen, den Rückstand ein wenig verkürzen und damit schon ein Zeichen setzen."

Hoffnungsträger ist angesichts der schwächsten Offensive der Liga vor allem Stürmer Terodde. "Ich habe Simon schon früher in vielen Zweitliga-Spielen gesehen, er packt an, ist bissig, er ist ein guter Typ, der uns helfen wird", so Ruthenbeck.